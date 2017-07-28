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"الأوقاف الإسلامية" بالقدس: أكثر من 10 آلاف فلسطيني تمكنوا من الوصول للأقصى

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مصراوي Masrawy

"الأوقاف الإسلامية" بالقدس: أكثر من 10 آلاف فلسطيني تمكنوا من الوصول للأقصى

02:10 م الجمعة 28 يوليو 2017

ارشيفية

رام الله- (أ ش أ):

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن أكثر من 10 آلاف فلسطيني تمكنوا من الوصول للمسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال قد منعت من هم دون الخمسين عاما من الرجال فيما سمحت للنساء والشيوخ بالدخول للصلاة في الأقصى.

وقالت مصادر محلية إن عددا من المستوطنين اقتحموا - قبل قليل - مقبرة باب الرحمة وهم يحملون الأعلام الإسرائيلية.

وأدى الآلاف من المواطنين صلاة الجمعة في محيط وادي الجوز بعد أن منعهم الاحتلال من الوصول إلى الأقصى، وعاد عدد من المرابطين للاعتصام في المنطقة بعد اعتداء جنود الاحتلال عليهم واعتقال شاب، كما توافد المئات لأداء الصلاة في شارع صلاح الدين بعد منعهم أيضا من الوصول للأقصى.

وأطلقت قوات الاحتلال طائرات مراقبة في سماء القدس، تحسبا لاندلاع أي مواجهات بعد صلاة الجمعة.

أما في نابلس، فوقعت مواجهات في منطقة حوارة، فيما اتسعت المواجهات في بيت لحم لتضم مناطق جديدة بمدخلها الشمالي، وأصيب فيها 13 فلسطينيا حتى الآن، وأعلن الهلال الأحمر في نابلس إصابة شخص بالرصاص الحي وشخصين بالرصاص المطاط و10 بالاختناق .

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