راقصة باليه حصلت على ماجيستير.. 16 معلومة عن هبه مجدي

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فنانة مرهفة الحس، رقيقة المشاعر، تملكت منها الموهبة حتى النخاع، ومنحها الله طلّة خاطفة على الشاشة، وحباها صوتًا عذبًا زادها تألقًا، لذا لم تتعثر في طريقها نحو النجومية، وسرعان ما تقبله الجمهور، وتهافت عليها المخرجين، إلى أن منحها الممثل القدير يحيى الفخراني شهادة التألق، باختيارها بطلة في مسرحيته الأخيرة "ليلة من ألف ليلة وليلة"، والتي غيرت حياتها 180 درجة.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 16 معلومة عن الفنانة الشابة هبه مجدي.

1- اسمها بالكامل هبة مجدي زكي.

2- ولدت في القاهرة يوم 28 يوليو 1988، أي أنها تبلغ من العمر 29 عامًا.

3- شاركت في مسلسل "بوجي وطمطم"، وهي بعمر العاشرة.

4- تخرجت في كلية الآداب جامعة عين شمس، قسم دراما ونقد مسرحي.

5- عملت لفترة راقصة باليه.

6- تخرجت في معهد الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، وبدأت مسيرتها الفنية بالغانء في دار الأوبرا المصرية، تحت قيادة المايسترو جمال سلامة.

7- الظهور التلفزيوني الأول لها كان من خلال مسلسل "قاسم أمين"، في عام 2002، بطولة كمال أبو رية.

8- استطاعت لفت إعجاب الفنان محمد صبحي، فقدمها في دور صغير بمسلسل "أنا وهؤلاء"، ثم منحها دورًا آخر في مسلسل "عايش في غيبوبة".

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9- يعتبر مسلسل "قصة الأمس"، بمثابة انطلاقة حقيقية لها في عالم الدراما التلفزيونية، إذ قدمت دور الابنة الرقيقية لأبويها، اللذين جسدهما "إلهام شاهين ومصطفى فهمي".

10- ظهرت في السينما لأول مرة من خلال فيلم "بعد الطوفان"، عام 2012.

11- حينما سُئلت عن موقفها من أن تكون زوجة رابعة مثل دورها في مسلسل "الزوجة الرابعة" مع الفنان مصطفى شعبان أجابت قائلة: "على جثتي أن أكون كذلك لأن أساس العلاقات الإنسانية هو الحب واعتقد أن القلب لا يسع اثنين.. ولذلك أنا ضد تعدد الزوجات وقد شاركت في العمل لتوصيل الرسالة".

12- أوضحت في حوار صحفي أن جميع الأدوار التي تلعبها في الأعمال الفنية بعيدة تماما عن شخصيتها الحقيقية فقالت: "أنا شخصية شديدة الحساسية وأحب الهدوء والبعد عن الصخب والمشاكل والحفلات ورغم ارتباطي بصداقات داخل وخارج الوسط إلا أنني أعتبر نفسي من الشخصيات الغير اجتماعية والتي تحب الهدوء حتى في ملابس والمكياج لأن البساطة هي التي تخطف القلب".

13- ترفض بشكل قاطع الذهاب إلى عيادت التجميل، وعن ذلك قالت: "عمري ما هعتبها ومن المستحيل أن أغير شكلي الذي خلقني الله به وأنا راضية عنه تمامًا ولا أريد أن أغير فيه شيئا".

14- تأثرت كثيرا بوفاة والدها في إبريل 2016، وعلقت على رحيله عبر حسابها على موقع "انستجرام": "أنا معاك في كل ثانية وروحك جوايا.. ويقدرني ربنا أني أشرفك وتشوفني زي ما كنت بتتمنى".

15- احتفلت بخطبتها الأولى في ديسمبر 2013، على ضابط الشرطة محمد محسن، نجل رجل الأعمال محسن خلف، ولكن سرعان ما تم فسخ الخطبة، لتتزوج من زميلها في مسرحية "ليلة من ألف ليلة"، الفنان محمد محسن، بعد أن جمعتهما قصة حب في كواليس المسرحية.

16- حصلت على الماجيستير في الغناء من معهد "الكونسرفتوار"، وموضوعها "الثنائيات في السينما المصرية.. دارسة تحليلية لأداء الدويتو عند فريد الأطرش وعبدالحليم حافظ في السينما المصري".