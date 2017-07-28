لقبه «الهضبة» بمغني المستقبل| معلومات لا تعرفها عن حفيد «العندليب»

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فاجئ المطرب الشاب نور الشناوي، حفيد السيدة "علياء" شقيقة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، الجمهور باستعداده لدخول عالم الغناء بأغنية جديدة يصورها فيديو كليب حاليًا، وهي من إخراج محمد جمعة وتصوير وائل خلف وإنتاج أشرف خليل، وسيتم تصوير الكليب في منطقة أبو رواش.

في وسط ذلك لم يعرف الجمهور عنه الكثير، ونرصد أبرز المعلومات عنه خلال التقرير التالى..

1- والده هو المخرج محمد الشناوي نجل الفنان الراحل كمال الشناوي.

2- تساءل الكثيرون عن صلة القرابة التى جمعت "حليم" بـ"نور"، خاصة وأن حليم لم يسبق له الزواج، ولكن والدة "نور"، السيدة "زينب"، كانت ابنة شقيقته "علياء".

3- كانت والدة "نور" المفضلة بالنسبة لـ"العندليب" بين جميع ابناء أشقائه، لدرجة أنها الابنة الوحيدة التي أوصى بأن تعيش في شقته من بعده، مع والدتها "علياء"، وبالتالي أصبح الجد الأول لـ"نور" هو "حليم".

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4- يرى "نور" أنه لم يتأثر بمدرسة جده "حليم"، بالرغم من أنه تربى على صوته الرائع، مؤكدًا أنه يتمنى أن يصل لجزء بسيط مما وصل إليه "حليم".

5- 5 أغنيات هى نتاج حفيد "حليم والشناوي"، لحنها له الملحن المعروف خالد البكري، وعمرو طنطاوي صاحب الجيتار فى أغانى عمرو دياب.

6- لقبه "الهضبة"، عمرو دياب بـ" مغني المستقبل"، أثناء إحدى زيارات الهضبة لمنزل "العندليب".