شاب يتقدم لخطبة محبوبته داخل قفص الأسود ببورسعيد (صور)

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فوجئ رواد سيرك "جوال حط رحاله" بمحافظة بورسعيد، مساء أمس الخميس، بدخول عروسين قفص الأسود الحديدي، وظن رواد السيرك أن الأمر محض فقرة تشويقية، لحظات قليلة، فوجئ بعدها الحضور بالشاب ممسكا بـ"شبكة" قدمها للعروس التي سيطرت عليها حالة من الخوف في حراسة الأسود المشاركة في عروض السيرك.

وقال محمد اليماني 22 عاما، إنه نجح في إقناع خطيبته "آية"، الطالبة بكلية التربية بإقامة حفل الخطوبة داخل قفص الأسود بعيدا عن قاعات الأفراح رغم خوفها الشديد في البداية، مشيرا إلى أنها تعد الأولى من نوعها في العالم.

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وأوضح لاعب السيرك أنه طالب بالفرقة الثالثة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ووالده كان مدرب أسود، وقدم العديد من الفقرات داخل السيرك.