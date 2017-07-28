أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق -
روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية -
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السوري التعاون في "الملف الكيميائي" -
اختراع "شمسية" مكيفة لحماية الحجاج من الحر.. تعرف عليها -
مصدر قضائي يوضح التشكيل الجديد لأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة -
اكتساح مدريدي على قائمة المرشحين لأفضل لاعب في 2017 -
زيدان يتصدر مرشحي «الفيفا» لجائزة أفضل مدرب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

شاب يتقدم لخطبة محبوبته داخل قفص الأسود ببورسعيد (صور)

Google+ Print
شاب يتقدم لخطبة محبوبته داخل قفص الأسود ببورسعيد (صور) شاب يتقدم لخطبة محبوبته داخل قفص الأسود ببورسعيد (صور)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

فوجئ رواد سيرك "جوال حط رحاله" بمحافظة بورسعيد، مساء أمس الخميس، بدخول عروسين قفص الأسود الحديدي، وظن رواد السيرك أن الأمر محض فقرة تشويقية، لحظات قليلة، فوجئ بعدها الحضور بالشاب ممسكا بـ"" قدمها للعروس التي سيطرت عليها حالة من الخوف في حراسة الأسود المشاركة في عروض السيرك.

FB_IMG_1501236640277

وقال محمد اليماني 22 عاما، إنه نجح في إقناع خطيبته "آية"، الطالبة بكلية التربية بإقامة حفل الخطوبة داخل قفص الأسود بعيدا عن قاعات الأفراح رغم خوفها الشديد في البداية، مشيرا إلى أنها تعد الأولى من نوعها في العالم.

شاهد أيضا

received_1327707720617411

وأوضح لاعب السيرك أنه طالب بالفرقة الثالثة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ووالده كان مدرب أسود، وقدم العديد من الفقرات داخل السيرك.

received_1327707733950743

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسوان تفوز بعضوية الشبكة العالمية لليونسكو لمدن التعلم والمعرفة

أسوان تفوز بعضوية الشبكة العالمية لليونسكو لمدن التعلم والمعرفة

الشبكة القومية للكهرباء تتعاقد مع سيمنس لإنشاء محطتى محولات جديدتين بالدلتا

الشبكة القومية للكهرباء تتعاقد مع سيمنس لإنشاء محطتى محولات جديدتين بالدلتا

وزير الكهرباء يبحث تدعيم شبكة كهرباء الوادى الجديد وتذليل عقبات الاستثمار

وزير الكهرباء يبحث تدعيم شبكة كهرباء الوادى الجديد وتذليل عقبات الاستثمار

مستندات| ماذا قالت تحريات الرقابة الإدارية عن متهمي "شبكة تجارة الأعضاء البشرية"؟

مستندات| ماذا قالت تحريات الرقابة الإدارية عن متهمي "شبكة تجارة الأعضاء البشرية"؟