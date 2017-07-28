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«بلكونة» تشعل مشاجرة بالخرطوش بين عائلتين بشبين القناطر

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«بلكونة» تشعل مشاجرة بالخرطوش بين عائلتين بشبين القناطر «بلكونة» تشعل مشاجرة بالخرطوش بين عائلتين بشبين القناطر

التحرير

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أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية والشوم بمركز شبين القناطر بالقليوبية؛ بسبب خلاف على بناء "بلكونة".

وكشفت تحريات العميد عبد الله جلال، رئيس البحث الجنائي، نشوب مشاجرة بين طرف أول "عبد الحليم ا."، 52 عاما، مصابا برش خرطوش بالفخذ الأيمن، وربيع م."، 32 عاما، مصابا برش خرطوش بالجسم، "محمود م."، 25 عاما، و"عبد الله م."، مصابين برش خرطوش بالجسم، وبين طرف ثان "عبد الحميد ع."، وشقيقه "محمود"، و"عبد الحليم ح."، 54 عاما، و3 سيدات؛ بسبب رغبة الطرف الثاني في بناء "بلكونة" بمنزلهم المواجه للطرف الأول دون وجه حق.

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وأشارت التحريات إلى أن أفراد الطرف الثاني اطلقوا أعيرة الخرطوش من أسلحة كانت بحوزتهم، محدثين إصابة الطرف الأول، وتمكن المقدم أحمد فاروق، رئيس المباحث، من ضبط طرفي المشاجرة، وتعيين الخدمات اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهمين الهاربين والسلاح المستخدم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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التحرير

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