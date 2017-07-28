نائب مطروح: ميناء جرجوب يسهم في دعم المشروعات التنموية.. وبوابة للسوق الأوروبية

التحرير

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قال النائب البرلماني عن محافظة مرسى مطروح، فوزي مصيبع، إن مطروح تشهد طفرة اقتصادية واستثمارية وسياحية هائلة، خلال الفترة الحالية، موضحا لـ«التحرير» أن مشروع إنشاء ميناء بحري في منطقة جرجوب غربي النجيلة، سيكون عاملا أساسيا في دعم المشروعات التنموية بمصر.

وأضاف مصيبع أن مشروع إنشاء الميناء تعرض سابقا لبعض العراقيل، لكن الرئيس قرر مؤخرا وضع حجر الأساس لمشروع الميناء البحري، مشيدا بأداء المحافظ اللواء علاء أبو زيد للعمل على جذب استثمارات لمرسى مطروح، مشيرا إلى أنه مشروع عملاق يدخل ضمن مشروع تنمية غرب مصر وسيوفر فرصا كبيرة للاستثمار، وكذلك فرص عمل للمواطنين في مرسى مطروح.

ووصف النائب المحافظة بـ«البكر»، وعدَّد فرص الاستثمار فيها سواء في التعدين أو مناجم الملح أو الطاقة الشمسية أو السياحة، لافتا إلى أنها تضم نحو 450كم من الشواطئ على البحر المتوسط وتمتد لعمق 350 كم مما يجعلها محافظة كبيرة قادرة على استيعاب أكبر قدر من المشروعات إضافة إلى الزراعة لتوافر المياه.

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وأوضح أن محافظة مطروح كانت مهملة من الحكومات السابقة، ويبدو أنهم تركوها للأجيال القادمة، مشيدا ببدء العمل في الميناء البحري، مما سيكون له أثر كبير في دعم المشروعات التنموية ليس في المحافظة فقط بل في مصر كلها، وسيكون منفذا للسوق الأوروبية.

كان الرئيس السيسي قد التقى محافظ مرسى مطروح علاء أبو زيد، يوم الثلاثاء الماضى، ووافق الرئيس على بدء العمل في مشروع تنمية غرب مصر بعد عامين من الأبحاث والدراسات الاقتصادية والفنية والعلمية والاستراتيجية، بهدف تنفيذ مشروع إنشاء مركز اقتصادي وسياحي عالمي، وتجمعات عمرانية، ومركز استشفاء، ومنطقة صناعية ولوجستية، وميناء تجارى بمنطقة جرجوب بمركز النجيلة، غربى مدينة مرسى مطروح.