أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق -
روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية -
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السوري التعاون في "الملف الكيميائي" -
اختراع "شمسية" مكيفة لحماية الحجاج من الحر.. تعرف عليها -
مصدر قضائي يوضح التشكيل الجديد لأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة -
اكتساح مدريدي على قائمة المرشحين لأفضل لاعب في 2017 -
زيدان يتصدر مرشحي «الفيفا» لجائزة أفضل مدرب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

نائب مطروح: ميناء جرجوب يسهم في دعم المشروعات التنموية.. وبوابة للسوق الأوروبية

Google+ Print
نائب مطروح: ميناء جرجوب يسهم في دعم المشروعات التنموية.. وبوابة للسوق الأوروبية نائب مطروح: ميناء جرجوب يسهم في دعم المشروعات التنموية.. وبوابة للسوق الأوروبية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب البرلماني عن محافظة مرسى مطروح، فوزي مصيبع، إن مطروح تشهد طفرة اقتصادية واستثمارية وسياحية هائلة، خلال الفترة الحالية، موضحا لـ«التحرير» أن مشروع إنشاء ميناء بحري في منطقة جرجوب غربي النجيلة، سيكون عاملا أساسيا في دعم المشروعات التنموية بمصر.

وأضاف مصيبع أن مشروع إنشاء الميناء تعرض سابقا لبعض العراقيل، لكن الرئيس قرر مؤخرا وضع حجر الأساس لمشروع الميناء البحري، مشيدا بأداء المحافظ اللواء علاء أبو زيد للعمل على جذب استثمارات لمرسى مطروح، مشيرا إلى أنه مشروع عملاق يدخل ضمن مشروع تنمية غرب وسيوفر فرصا كبيرة للاستثمار، وكذلك فرص عمل للمواطنين في مرسى مطروح.

ووصف النائب المحافظة بـ«البكر»، وعدَّد فرص الاستثمار فيها سواء في التعدين أو مناجم الملح أو الطاقة الشمسية أو السياحة، لافتا إلى أنها تضم نحو 450كم من الشواطئ على البحر المتوسط وتمتد لعمق 350 كم مما يجعلها محافظة كبيرة قادرة على استيعاب أكبر قدر من المشروعات إضافة إلى الزراعة لتوافر المياه.

شاهد أيضا

وأوضح أن محافظة مطروح كانت مهملة من الحكومات السابقة، ويبدو أنهم تركوها للأجيال القادمة، مشيدا ببدء العمل في الميناء البحري، مما سيكون له أثر كبير في دعم المشروعات التنموية ليس في المحافظة فقط بل في مصر كلها، وسيكون منفذا للسوق الأوروبية.

كان الرئيس قد التقى محافظ مرسى مطروح علاء أبو زيد، يوم الثلاثاء الماضى، ووافق الرئيس على بدء العمل في مشروع تنمية غرب مصر بعد عامين من الأبحاث والدراسات الاقتصادية والفنية والعلمية والاستراتيجية، بهدف تنفيذ مشروع إنشاء مركز اقتصادي وسياحي عالمي، وتجمعات عمرانية، ومركز استشفاء، ومنطقة صناعية ولوجستية، وميناء تجارى بمنطقة جرجوب بمركز النجيلة، غربى مدينة مرسى مطروح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين