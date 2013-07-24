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"وارنر بروس" تطرح مقدمة تشويقية جديدة ومثيرة لفيلم Gravity

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"وارنر بروس" تطرح مقدمة تشويقية جديدة ومثيرة لفيلم Gravity "وارنر بروس" تطرح مقدمة تشويقية جديدة ومثيرة لفيلم Gravity

كتب : عمرو عز الدين منذ 5 دقائق

طرحت شركة الإنتاج الأمريكية "وارنر بروس"، مقدمة تشويقية جديدة ومثيرة لفيلم الخيال العلمي Gravity، والذي يقوم ببطولته كل من النجم الأمريكي جورج كلوني، والنجمة ساندرا بولوك.

واستطاعت المقدمة التشويقية التي لا تتعدى مدتها دقيقتين، أن تحبس أنفاس المشاهدين، حيث بدت فيها اللحظات الأولى لوقوع الكارثة الفضائية وتحطم مكوك الفضاء، وظهرت خلالها النجمة ساندرا بولوك في زي رواد الفضاء وهي تكافح للتخلص من حزام يربطها بالمكوك قبل أن يتحطم.

الفيلم من إخراج ألفونسو كوارون، ومن المقرر عرضه في الرابع من أكتوبر المقبل في دور العرض الأمريكية.

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