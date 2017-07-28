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الأقصر تستعد لاستضافة فعاليات "ملتقى دور الشباب في الإصلاح الثقافي".. الإثنين

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الأقصر تستعد لاستضافة فعاليات "ملتقى دور الشباب في الإصلاح الثقافي".. الإثنين

02:13 م الجمعة 28 يوليو 2017

قصر ثقافة الاقصر

الأقصر – محمد محروس:

أنهى فرع ثقافة الأقصر، اليوم الجمعة، استعداداته لاستضافة فعاليات ملتقى "دور الشباب في الإصلاح الثقافي"، الذي تنظمه أمانة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، وينطلق مساء بعد غد الأحد بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية .

وتنتقل الفعاليات اعتباًرا من اليوم الثاني للمؤتمر الموافق الإثنين وحتى الخميس 3 أغسطس إلى قصر ثقافة الأقصر بمحافظة الأقصر، ويقام المؤتمر بمشاركة 250 شابًا وفتاة من المبدعين من مختلف محافظات ، بالإضافة إلى عدد من الرموز الفكرية.

يُقام المؤتمر بالتنسيق بين القطاعات التابعة لوزارة الثقافة من بينها الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة، والهيئة المصرية العامة للكتاب والمركز الثقافى القومى دار الأوبرا المصرية، وجامعة جنوب الوادي.

ويتضمن المؤتمر عقد خمس جلسات عامة، يحاضر بها عدد من الرموز الثقافية وشباب المثقفين تتضمن موضوعات: "قضايا التواصل الثقافي بين الأجيال، المواجهة الثقافية لظاهرة العنف والتطرف، الفن كقوة ناعمة، الثقافة وتكنولوجيا الإعلام والاتصالات، ودور الشباب فى حماية التراث الوطني".

كما يتضمن المؤتمر إحدى عشر مائدة مستديرة تناقش موضوعات متخصصة للموهوبين من المشاركين في مجالات: "الموسيقى، الغناء، الفنون الآدائية (المسرح والسينما والباليه)، الأدب، الفنون التشكيلية، التراث والآثار، التنوع الثقافي، والآخر فى ثقافة الشباب"، كما يجرى تنظيم عدد من ورش العمل للتدريب على التخطيط الثقافي وإدارة المشروعات الثقافية.

وتختتم فعاليات المؤتمر فى السادسة من مساء الخميس 3 أغسطس 2017 بقصر ثقافة الأقصر، بإعلان نتائج وتوصيات المؤتمر.

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