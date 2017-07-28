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​في حفل ختام مهرجان المسرح القومي.. وزير الثقافة: الإبداع المصري يظل متفردًا 01:22 م الجمعة 28 يوليو 2017

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كتبت-نسمة فرج:قال حلمي النمنم، وزير الثقافة، إن الجمهور كان متابعًا ومثقفًا ومتعاطفًا مع العروض التي تم تقديمها في المهرجان هذا العام، وهذه المتابعة تفرض علينا أن نقدم له نصوصا تعبر عن واقعهم، ففي الدورة الماضية أبدي تخوفي من كثرة النصوص المترجمة وقلة النصوص المسرحية المأخوذة من تراثنا العربية ومن أعمال المؤلفين الشبابجاء ذلك خلال حفل ختام الدورة العاشرة للمهرجان القومي للمسرح "دورة الناقدة نهاد صليحة" بحضور الدكتور حسن سعد رئيس المهرجان، ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة، وعددكبير الفنانين والمسرحيين.وأوضح وزير الثقافة، حسب البيان الصادر، اليوم الجمعة، أن الإبداع المصري يظل متفردًا، ونتطلع أن تعود حركة التأليف كما كانت عليه في الماضي.وأشار وزير الثقافة إلى أن تجربة نهاد صليحة تقول لنا لابد أن نهتم بالأجيال الجديدة ونقدمهم بحب ورعاية، ودون استعلاء، لأنهم المستقبل والحاضر.وصرح إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح ومدير المهرجان، أن البيت الفني سيعيد تجربة الورش في كل المجالات المسرحية، إضافة إلى تنظيم مسابقة للتأليف المسرحي منتصف الشهر القادم، فقد آن الأوان للنظر إلى المسرح كصناعة.بدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي عن الراحلة نهاد صليحة، أعقب ذلك إعلان جوائز المهرجان التي جاءت كالتالي:تم توزيع شهادات التقدير لكل من، إسلام عباس عن مكياج عرض الجلسة، وعمر البطريق عن تصميم التعبير الحركى عن نفس العرض، ومحمود الأشقر عن الأداء التمثيلى فى عرض طقوس الإشارات والتحولات، وعن الغناء سمير عزمى، فى عرض قواعد العشق الأربعون، وأحمد السلامونى عن إخراج "السفير"، وأخيرا ثلاثي فتيات عرض "بلان سي".وذهبت جائزة أفضل تأليف موسيقى لأحمد نبيل عن عرض يوم أن قتلوا الغناء، وأفضل تصميم ديكور ذهبت لمحمد سعد عن نفس العرض، ونال جائزة أفضل تصميم إضاءة أحمد عبد المعبود عن نفس العرض، وفازت بجائزة أفضل تصميم ملابس أميرة صابر عن عرض سينما 3فيما حصل إيهاب محفوظ، جائزة أفضل ممثل صاعد عن عرض طقوس الإشارات والتحولات، وجائزة أفضل أداء لممثلة صاعدة فازت بها مارتين عادل، عن نفس العرض، وذهبت جائزة أفضل أداء تمثيلي مروة عادل، عن دورها في مسرحية "واحدة حلوة"، وفاز بجائزة أفضل أداء ثمثيل عن الرجال، بهاء ثروت عن دوره في عرض "قواعد العشق الأربعون.وفاز بجائزة أفضل مخرج صاعد محمد يوسف، عن عرض طقوس الإشارات والتحولات، وحجبت اللجنة جائزة أفضل مؤلف صاعد، وذهبت جائزة أفضل نص معد عن نص غير مسرحي لمحمد أمين عبد الصمد، عن عرض رامبو ، وجائزة أفضل نص درامي كتب خصيصا للمسرح حجبت هي الأخري ،وفاز بجائزة أفضل إخراج مسرحي تامر كرم، عن عرض يوم أن قتلوا الغناء.وفاز بجائزة أفضل عرض مسرحي، عرض يوم أن قتلوا الغناء، من إنتاج مسرح الطليعة .

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