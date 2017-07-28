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كازورلا: لا أستطيع تحديد موعد عودتي للملاعب

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كازورلا: لا أستطيع تحديد موعد عودتي للملاعب كازورلا: لا أستطيع تحديد موعد عودتي للملاعب

التحرير

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أكد الدولي الإسباني سانتي كازورلا، لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي، أنه لا يستطيع تحديد موعد عودته من الإصابة، وذلك حسبما أفاد اليوم الجمعة، في تصريحاته لوسائل الإعلام الإنجليزية.

ولم يخض الدولي الإسباني، أي مباراة منذ 19 أكتوبر الماضي، بسبب معاناته من إصابة في كاحل القدم، تعرض لها خلال مباراة الجانرز أمام لودوجوريتس البلغاري في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، علاوة على تعرضه لجرح في ديسمبر الماضي، أثناء ركوب دراجة.

وقال كازورلا: "لا أعلم كم من الوقت ستستغرق إصابتي، لكن أنا واثق من العودة قريبًا، ومن قدرتي على استعادة مستواي، وأرسنال تعاملوا معي جيدًا ومددوا عقدي قبل الجراحة وقام المدرب (أرسين فينجر) بمحادثتي".

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وأضاف سانتي: "في كل مرة أغادر فيها غرفة العمليات أفكر بأن كل شيء سيصبح على ما يُرام وأنني سأعود مرة أخرى، والأطباء أخبروني بأن المشكلة التي لدي هي واحدة من المشكلات التي ربما لن يشاهدوها مرة أخرى لفترة طويلة وهي غير عادية للرياضي".

واختتم الدولي الإسباني قائلا: "في كل يوم ابني يسألني إن كنت سألعب مرة أخرى أم لا، لأنه يريد رؤيتي على أرض الملعب مجددًا، وأنا آمل بحدوث ذلك قريبًا".

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التحرير

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