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جوارديولا: سننافس على لقب البريميرليج في أقرب وقت

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جوارديولا: سننافس على لقب البريميرليج في أقرب وقت جوارديولا: سننافس على لقب البريميرليج في أقرب وقت

التحرير

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أبدى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، سعادته بوجوده داخل أروقة السيتي، مؤكدًا رغبته في الاستمرار مع الفريق لأطول فترة ممكنة، كما أنه يأمل في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» في أقرب وقت ممكن، وذلك حسبما أفاد اليوم الجمعة، لوسائل الإعلام البريطانية.

وقال بيب جوارديولا حول مُستقبله مع المان سيتي: "سأحاول البقاء هُنا لأطول فترة ممكنة لمساعدة النادي في التقدم للأمام والاستمرار في المحافظة على ذلك، أعتقد بأن النادي يجب عليه أن يعمل ويستمع للمدرب في الوقت المناسب".

وأضاف جوارديولا: "تتخذ إدارة النادي القرارات المناسبة في المُستقبل، ولا أحد يعلم ما سيحدث في المُستقبل، فمستقبل جميع مدربي العالم يعتمد على تحقيق النتائج المرجوة".

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وحول تعاقدات النادي هذا الصيف، قال جوارديولا: "إنهم لاعبون رائعون ويملكون الجودة الكافية للاستمرار مع النادي بغض النظر عن هوية المدرب، وذلك هو أهم شيء بالنسبة لمانشستر سيتي".

واختتم جوارديولا: "أتى اللاعبون الجدد وأضافوا دفعة قوية للفريق للمنافسة على الألقاب في الموسم القادم، ومعدل أعمار اللاعبين صغير ولذا سيستمرون مع النادي لـ5 أو 6 سنوات مقبلة، ونرغب في المنافسة على لقب الدوري في أقرب وقت ممكن".

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التحرير

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