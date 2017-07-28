3 نجوم على رادار كونتي في الميركاتو

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يخطط نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع البرتغالي ريناتو سانشيز، جناح فريق بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسبما أفادت تقارير بريطانية اليوم الجمعة.

وكان ريناتو سانشيز صاحب الـ19 عامًا، قد انضم للبايرن الصيف الماضي، قادمًا من فريق بنفيكا البرتغالي، ولكنه لم يقدم المردود المنتظر منه، لتقرر الإدارة فتح الباب أمامه للرحيل، ولكن على سبيل الإعارة فقط.

وذكرت التقارير أن تشيلسي قام بتقديم عرض لاستعارة اللاعب البرتغالي الشاب من بايرن ميونخ، وأشارت إلى أن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب البلوز قد تحدث مع مدرب بايرن ميونخ، كارلو أنشيلوتي، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عن إمكانية التعاقد مع سانشيز.

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وأضافت التقارير أن تشيلسي سيجد منافسة شرسة مع ميلان الإيطالي على ضم الدولي الشاب، ولكن إدارة البلوز واثقة من التعاقد معه، لأن عرضهم أكبر من عرض الروسونيري.

وفي السياق ذاته ذكرت تقارير صحفية أن تشيلسي مهتم بـ"أليكس تشامبرلين" لاعب خط وسط أرسنال، وروس باركلي لاعب خط وسط إيفرتون، حيث سينتهي عقد تشامبرلين مع أرسنال الصيف القادم، ولا توجد أي مفاوضات بين الطرفين حاليا لتمديد الارتباط، كما أن صاحب الـ23 عامًا يفكر جديا في الخروج، رغبة في الحصول على دقائق لعب منتظمة في مركزه المفضل في خط الوسط.

من جانبه أكد رونالد كومان، مدرب إيفرتون، أن روس باركلي خارج خططه للموسم القادم، وإدارة النادي بالفعل مستعدة لسماع العروض من أجله، وحددت إدارة التوفيز 50 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن الإنجليزي الدولي، رغم تبقي عام واحد على نهاية عقده.