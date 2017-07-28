10 أمور مثيرة تنتظر «البريميرليج» الموسم المقبل

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تنطلق مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» 2017-2018، الجمعة 11 أغسطس المقبل، وذلك بعد أن شهدت فترة الانتقالات الصيفية الجارية مجموعة من الصفقات القياسية، آخرها ضم مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، بينجامين ميندي الظهير الأيسر لفريق موناكو، مقابل 52 مليون جنيه إسترليني، ليصبح المدافع الأغلى في العالم.

وضرب جوارديولا منذ قدومه للسيتي الرقم القياسي للمدافعين في العالم ثلاث مرات، وكانت المرة الأولى حين ضم الموسم الماضي الإنجليزي جون ستونز من صفوف إيفرتون مقابل 47.5 مليون جنيه إسترليني، وكانت المرة الثانية، بتعاقده خلال الميركاتو الجاري مع كايل ووكر من صفوف توتنهام هوتسبير مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، ليضرب الرقم للمرة الثالثة مع ميندي.

وتمكن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد من اقتناص البلجيكي روميلو لوكاكو من صفوف إيفرتون مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، كما ضم السويدي فيكتور لينديلوف من بنفيكا.

من جانبه ضم الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، كلا من أنطونيو روديجير من صفوف روما مقابل 33.3 مليون جنيه إسترليني، والإسباني ألفارو موراتا من صفوف ريال مدريد مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، كما ضم كاباليرو في صفقة انتقال حر من مانشستر سيتي.

وفيما يلي نستعرض «10» أمور مثيرة قد تحدث في البريميرليح الموسم المقبل:

1- فينجر إن - أوت

بعد اللافتات التي طالبت الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لنادي أرسنال بالرحيل عن أروقة النادي اللندني الموسم الماضي، من المنتظر أن تعود الحرب من جديد بين أنصار ومحبي فينجر ومن يريدون خروجه خارج المدفعجية، وسيبدأ أرسنال موسمه الرسمي بمواجهة تشيلسي في لقاء الدرع الخيرية، وقد ينتصر بها الفريق ويرفع المشجعون لافتات (فينجر إن)، في المقابل سيكون أول لقاءات أرسنال في البريميرليج يوم 11 أغسطس أمام ليستر ستي، وقد يشهد خسارة الجانرز ليرفع المشجعون لافتات (فينجر أوت).

2- روني يسجل في مرمى مانشستر يونايتد ولا يحتفل

جاء إعلان مانشستر يونايتد عن عودة قائده واين روني، إلى صفوف إيفرتون ناديه القديم، قبل الانضمام إلى الشياطين الحمر عام 2004، بمثابة مفاجأة ضخمة للجميع لم يكن يتوقعها أحد خلال السنوات الماضية.

ووقع روني صاحب الـ31 عامًا، عقدًا مع التوفيز لمدة موسمين، بعد 13 عامًا قضاها بقميص مانشستر يونايتد، خلال الفترة من 2004 إلى 2017، سجل خلالها 253 هدفًا في 559 مباراة، ليتفوق على بوبي تشارلتون، صاحب الـ249 هدفًا، ليكون الهداف التاريخي للشياطين الحمر.

وسيحظى روني باستقبال رائع من جمهوره مانشستر يونايتد في الأولد ترافورد، وسيرد عليهم بعدم الاحتفال عندما يسجل من ركلة جزاء أصر على تنفيذها.

3- ليفربول يخسر من ساوثهامبتون بعد التعاقد مع فان ديك بمبلغ قياسي

يسعى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، للتعاقد مع الهولندي فيرجل فان ديك مدافع ساوثهامبتون، وفي حال توقيعه للريدز، سيجاور زميله السابق في الساوثهامبتون لوفرين، ليرتكبا خطأ يؤدي لهدف الفوز لفريقهما السابق.

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4- ألكسندر لاكازيت يتعرض لإصابة

ضم نادي أرسنال بقيادة فينجر، الفرنسي ألكسندر لاكازيت، مهاجم ليون مقابل 46.5 مليون جنيه إسترليني، ليصبح الأغلى في تاريخ المدفعجية، ومن الوارد تعرضه لإصابة لا داعي لها، حيث سيتركه فينجر في الملعب رغم التقدم بنتيجة 5-0، ليتعرض لإصابة خطيرة.

5- توتنهام هوتسبير، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، يتهمون بإهدار لقب البريميرليج الذي لم يكونوا منافسين عليه من الأساس، وذلك بعد احتلالهم المركز الثاني الموسم الماضي خلف تشيلسي.

6- مورينيو سيتشاجر على خط التماس مع «أنطونيو كونتي، بيب جوارديولا، رافائيل بينيتيز، أرسين فينجر، رونالد كومان»، ويهاجم نجميه لوك شاو الظهير الأيسر، وروميلو لوكاكو المهاجم الجديد، خلال الموسم.

7- مشجعو الـ18 فريقا الأخرى سيتعرضون لصدمة عندما يكتشفون أن مباراة برايتون ضد كريستال بالاس تعتبر مباراة ديربي.

8- جماهير أرسنال سيقولون إنهم غير مهتمين باليوروباليج، بعد ذلك يغيرون رأيهم عندما يصلون للأدوار الإقصائية بعدما يشمون رائحة بطولة أوروبية.

9- جون تيري سيرتبط بالعودة لتشيلسي كبديل للمقال أنطونيو كونتي المدير الفني للبلوز، وذلك بعد رحيل تيري إلى أستون فيلا.

10- أليكسيس سانشيز سيسجل في مرمى مانشستر سيتي ويبالغ في الاحتفال، لكن ليس كمبالغة جمهور الجانرز، وذلك بعد أن كان سانشيز على رأس قائمة المطلوبين في السيتي.