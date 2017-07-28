​وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير حديقة الشيخ زايد وكوبري العبور بـ6 أكتوبر

كتبت- ندى الخولي:

تفقد مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال التشطيبات بالحديقة المركزية التى يتم تنفيذها بمدينة الشيخ زايد، علي مساحة 65 فداناً، وبرفقته المهندس جمال طلعت رئيس جهاز المدينة.

وخلال الجولة بالحديقة؛ أشار جمال طلعت، إلى أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية لمبانى المطاعم والكافتيريات، ومبنى الإدارة، ودورات المياه، وخزانات المياه، وخلافه، وجار أعمال التشطيبات، كما يجرى العمل بالمشايات، ومسارات الدراجات، وأماكن لعب الأطفال.

وأضاف: تم الانتهاء أيضا من الأعمال الخرسانية للبحيرة والشلالات والكبارى، ويتم حاليا تركيب شبكات الرى الفرعية، والنخيل والأشجار، وعقب شرح الموقف التنفيذى شدد الوزير على ضرورة تكثيف العمالة والمعدات بالموقع، لسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات، وافتتاح الحديقة للمواطنين.

وأوضح مدبولي أن الحديقة بمساحة 65 فداناً، وتقع ضمن منطقة تجارية إدارية ترفيهية بإجمالي مساحة 143 فداناً، وتشتمل علي مساحات خضراء، وأشجار، ونباتات نادرة، وممرات للمشاة، ومسارات للدراجات، ومطاعم، وكافيتريات، وبحيرات صناعية، ونوافير، وأكشاك، ودورات مياه، ومبني إدارة، ومواقف انتظار للسيارات، ويتم استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء لكامل الحديقة ومنشآتها، ويجري تخطيط وتصميم المناطق التجارية والإدارية المحيطة بالحديقة، والتي من المتوقع أن تدر عائداً استثمارياً كبيراً يتم الإنفاق منه علي صيانة مرافق الحديقة.

وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة تهدف لإنشاء حديقة مركزية على أعلى مستوى بكل المدن الجديدة، تمثل متنزهاً راقياً لسكان المدينة، مشيراً إلى أن هناك اهتماما كبيرا بهذه الحديقة، التى قام بتصميها، والإشراف على تنفيذها، الدكتور ماهر استينو، وهو من قام بتصميم حديقة الأزهر.

وانتقل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبرفقته عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، لمتابعة نسب تنفيذ كوبرى العبور، الذى يتم تنفيذه بالمدينة على وصلة دهشور لنقل الحركة من طريق مصر إسكندرية الصحراوي الي طريق الواحات، مروراً بميدان العبور، حيث أشاد الوزير بتكثيف العمل بالموقع فى هذه الفترة، لسرعة الانتهاء من الكوبرى لأهميته، حيث تواجد عدد كبير من العمال والمعدات، بشركة المقاولون العرب، على الرغم من أن الزيارة كانت وقت غروب الشمس، أمس الخميس، حيث أكد مسئولو الشركة أن هناك تعليمات بالعمل على مدار اليوم بالموقع، لسرعة الانتهاء من الكوبرى، ونحن نسابق الزمن حاليا لتنفيذ التكليفات.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه يجرى إنشاء وتطوير محاور وطرق بالمدينة بإجمالى استثمارات 3.6 مليار جنيه، ومنها مشروع تطوير وصلة دهشور الشمالية من طريق مصر إسكندرية الصحراوي حتي طريق الواحات، مروراً بتنفيذ كوبري العبور فوق ميدان العبور، ومشروع طريق وصلة دهشور الجنوبية، وتنفيذ طريق داعم لطريق الواحات، ومحور الدائري الجنوبي الغربي بالمدينة.

وأشار إلى أنه يجرى تنفيذ مشروعات مرافق بالمدينة بتكلفة 7.9 مليار جنيه، وتشمل (مياه + صرف صحي) للإسكان الاجتماعي، والاجتماعي المتميز، و"دار مصر"، ومحطة المياه بطاقة 400 ألف م3/يوم، بجانب الأعمال الكهروميكانكية للمأخذ والروافع، إضافة إلى محطة معالجة مياه الصرف بطاقة 150 ألف م3/يوم، كما يجرى تنفيذ مشروعات كهرباء بتكلفة 2.3 مليار جنيه، وتشمل أعمال توصيل الكهرباء للإسكان الاجتماعي، والاجتماعي المتميز، و"دار مصر".

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