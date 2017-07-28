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بالفيديو .. مسيرة حاشدة في عمان تطالب بطرد السفارة الإسرائيلية

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مصراوي Masrawy

.. مسيرة حاشدة في عمان تطالب بطرد السفارة الإسرائيلية

01:53 م الجمعة 28 يوليو 2017

بالفيديو .. مسيرة حاشدة في عمان تطالب بطرد السفارة الإسرائيلية

القاهرة - (مصراوي):

انطلقت مسيرة حاشدة في منطقة الرابية بالعاصمة الأردنية عمان، بالقرب من موقع السفارة الإسرائيلية، بعد صلاة الجمعة، مطالبون بطرد السفيرة الإسرائيلية من الأردن بعد حادثة السفارة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "صفا" الفلسطينية.

وطالب المتظاهرون بطرد السفارة الاسرائيلية، وإلغاء معاهدة وادي عربة، وأكد المتظاهرون على وحدة الموقف الأردني من القضية الفلسطينية، ورفض أي مساومات فيها .

وردد المشاركون هتافات "ع القدس رايحين شهداء بالملايين، طالعلك يا عدوي طالع من كل بيت وحارة وشارع، لا سفارة للكيان على أرضك يا عمان".

وكانت "إسرائيل" رفضت السماح للسلطات الأردنية بالتحقيق مع رجل الأمن الإسرائيلي، واستطاعت إخراجه من الأردن، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها إن رجل الأمن الإسرائيلي الذي قتل الأردنييْن "يحظى بحصانة من التحقيق والاعتقال حسب وثيقة فيينا".

وخلال الحادث الذي وقع بمبنى السفارة في عمان أقدم رجل الأمن الإسرائيلي على قتل الفتى محمد الجواودة (16 عاما)، والطبيب بشار حمارنة مالك العقار الذي يقيم فيه.

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مصراوي Masrawy

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