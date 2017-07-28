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تقرير: مقتل 7جراء غرق زورق يحمل مهاجرين قبالة السواحل التركية

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مصراوي Masrawy

تقرير: مقتل 7جراء غرق زورق يحمل مهاجرين قبالة السواحل التركية

01:28 م الجمعة 28 يوليو 2017

تقرير: مقتل 7جراء غرق زورق يحمل مهاجرين قبالة السواحل التركية

ارشيفية

إسطنبول- (د ب أ):

ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، اليوم الجمعة، أن زورقا يحمل لاجئين ومهاجرين غرق قبالة سواحل تركيا المطلة على بحر إيجة، مخلفا سبعة قتلى واثنين في عداد المفقودين.

وقالت الوكالة إن خمسة أطفال وامرأتين قتلوا جراء انقلاب الزورق بالقرب من مدينة جشمة الساحلية في غرب البلاد في وقت متأخر من أمس الخميس، فيما جرى إنقاذ تسعة أشخاص ونقلوا إلى مستشفى محلي.

ولم يتضح على الفور جنسيات الضحايا السبع.

وأفادت الوكالة نقلا عن خفر السواحل بأن القارب كان في طريقه من جشمة إلى جزر يونانية. وتقع جشمة بالقرب من جزيرة خيوس اليونانية.

وهؤلاء الذين جرى إنقاذهم من العراق وسوريا والصومال. وتبحث سلطات خفر السواحل عن لاجئ مفقود وكذلك مهرب بشر تركي كان على متن الزورق، ولكنه هرب.

وبحسب اتفاق تمت الموافقة عليه من قبل الاتحاد الأوروبي وتركيا، يجب ألا يتم إعادة المهاجرين الذين يصلون إلى اليونان وأغلبهم سوريون، إلى تركيا. ولهم الحق في التقدم للحصول على وضع لاجئين قبل إعادتهم وهو ما يعقد المسألة.

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مصراوي Masrawy

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