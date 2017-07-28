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محكمة تركية تعتقل صحفيا في ديار بكر

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مصراوي Masrawy

محكمة تركية تعتقل صحفيا في ديار بكر

01:37 م الجمعة 28 يوليو 2017

محكمة تركية تعتقل صحفيا في ديار بكر

محكمة تركية

اسطنبول - (د ب أ):

ذكرت صحيفة "أفرينسيل" اليومية التركية اليوم الجمعة، أن محكمة بإقليم ديار بكر جنوب شرقي البلاد، قضت باعتقال كاتب عمود بالصحيفة التي تنتقد .

وأضافت الصحيفة أنه تم اعتقال يوسف كاراتاس في إطار تحقيق بشأن حزب قومي كردي منحل الان.

ودأبت الصحيفة ذات التوجهات اليسارية على انتقاد الحكومة.

وأضافت الصحيفة اليومية أن ممثلي الادعاء سألوا كاراتاس بشأن ندوة، نظمها حزب "مؤتمر المجتمع الديمقراطي" عام 2013.
وتابعت الصحيفة أنه تم الاشارة إلى الندوة بوصفها تمثل "نشاطا إرهابيا".

ويقبع أكثر من 165 إعلاميا حاليا في السجون، من بينهم دنيز يوجيل ، المراسل الالماني-التركي، لصحيفة "دي فيلت" الالمانية.

وتعتقل تركيا أيضا نشطاء حقوقيين، من بينهم رئيس ومدير الفرع التركي بمنظمة العفو الدولية.

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مصراوي Masrawy

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