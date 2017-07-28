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بوتين يصادق على إجراءات الرد على العقوبات الأمريكية

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مصراوي Masrawy

بوتين يصادق على إجراءات الرد على العقوبات الأمريكية

01:33 م الجمعة 28 يوليو 2017

بوتين يصادق على إجراءات الرد على العقوبات الأمريكية

موسكو- (د ب ا):

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة،أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صادق على اعلان وزارة الخارجية الروسية بشان حـــق مــوسكو في الرد على العقوبات الأمريكية والتعامل بالمثل.

وقال بيسكوف للصحفيين "طبعا مثل هذه التدابير لا يمكن أن تكون من دون موافقة الرئيس"، بحسب وكالة سبوتنيك.

وعقب إقرار الكونجرس الأمريكي عقوبات جديدة ضد موسكو،أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة في موسكو أنه سيتعين على واشنطن خفض عدد العاملين في سفارتها وقنصلياتها في روسيا إلى 455 موظفا.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن خفض العدد إلى 455 شخصا سوف يطبق اعتبارا من أول سبتمبر المقبل ليعكس عدد العاملين في المؤسسات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة.

سوف يترتب على هذا الإجراء إغلاق جميع منشآت التخزين الدبلوماسية الأمريكية ومنزل ريفي في منطقة موسكو.

وحصل مشروع القانون الأمريكي لفرض عقوبات على روسيا على تأييد كاسح في الكونجرس، ومن المقرر إرساله إلى الرئيس الأمريكي للموافقة عليه بشكل نهائي.

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مصراوي Masrawy

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