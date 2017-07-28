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استطلاع: نحو 50% من الألمان يتوقعون أزمة لجوء جديدة

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مصراوي Masrawy

استطلاع: نحو 50% من الألمان يتوقعون أزمة لجوء جديدة

01:31 م الجمعة 28 يوليو 2017

استطلاع: نحو 50% من الألمان يتوقعون أزمة لجوء جديدة

كولونيا- (د ب أ):

أعرب نحو 50% من الألمان في استطلاع للرأي عن مخاوفهم من أن يواجه بلدهم أزمة لجوء جديدة مثلما حدث عام 2015.

كما أعرب 83% من الذين شملهم الاستطلاع الذي نشرت نتائجه اليوم الجمعة عن قناعتهم بأن عدد اللاجئين الوافدين إلى أوروبا سيرتفع مجددا هذا العام.

وقال بيتر مانوت الخبير لدى معهد "يوجوف" الذي أجرى الاستطلاع: "هناك تباين في تقييم الألمان لوضع اللجوء. 50% منهم يرون أنه من الضروري التحدث عن هذا الموضوع".

يذكر أن زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي والمنافس على منصب المستشارية في الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر المقبل، مارتن شولتس، حذر مؤخرا من تجدد أزمة اللاجئين بسبب تزايد أعداد الوافدين إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط.

وكان شولتس توجه أمس الخميس إلى إيطاليا للوقوف على الأوضاع هناك، ودعا خلال زيارته إلى توزيع عادل للاجئين على الدول الأوروبية.

ورغم ذلك، يرى 46% من الألمان أن انتقادات شولتس لا تتمتع بمصداقية أو أنها ذات مصداقية محدودة، بينما اعتبرها نحو 50% آخرين انتقادات شعبوية، كما وجد 70% أنها لا تخرج عن إطار المعركة الانتخابية.

شمل الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من 25 حتى 25 يوليو الجاري 1083 ألمانيا فوق 18 عاما.

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