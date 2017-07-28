6 نصائح للتعامل مع رحلات الطيران الطويلة



كتب - هشام عواض:

يستمتع الكثير بالصيف بالسفر لقضاء الإجازات سواء داخل مصر أو خارجها، والبعض يواجه مشكلة خلال الرحلات الطويلة بالشعور بالملل.

وخلال الرحلات التي تستمر لساعات طويلة بالنسبة للكثيرمن المسافرين الذين يقومون بمثل هذه الرحلات لأول مرة يبحثون عن وسائل لقضاء أوقاتهم وأيضاً الاستفادة به، وهناك بعض النصائح بحسب "cnn"، والتي قد تساعدك على قضاء أوقاتك في الطائرة.

- شرب الكثير من الماء

شرب الماء بشكل عام مفيد للجسم وشربه بكثيرة خلال رحلتك الطويلة، ففي الأماكن الجافة وحيث أن الطائرة من أكثر الأماكن جفافًا وقوانين الكثير من المطارات صارمة تجاه دخول السوائل إلى صالة الانتظار، يفضل أن تحمل معك دائمًا زجاجة ماء فارغة وتستطيع أن تطلب من المضيف أو المضيفة في الطائرة بتعبئتها لك.

- قراءة كتاب

"الكتاب خير جليس"، ومن خلاله ستنال استفادة مضاعفة من خلال قضاء الوقت والتسلية وأيضاً اكتساب معرفة، خاصة إذا كان كتاب حول الوجهة التي تسافر لها، أو كتاب يتعلق بالسفر والمغامرات أو أدب الرحلات.

- اختر الملابس المناسبة

عليك اختيار ملابسك التي سترتدها في الطائرة، حتى تشعر بالراحة المثلى، ولا تفكر أبدًا بتناسق اللباس بقدر ماتفكر براحتك. والأفضل البناطيل والقمصان القطنية الخفيفة الواسعة فجو الطائرة ثابت دائمًا ومتوسط الحرارة وإن كنت متجه لمنطقة باردة لا تنسى أن تحمل معك ماترتديه حال وصولك لحمايتك من البرد ولكي لا تبدأ رحلتك بمرض.

المشي في الطائرة من وقت لآخر

تنشيط الدورة الدموية مهم جدًا خلال الرحلات الطويلة حيث ينصح الأطباء بعدم الجلوس فترات طويلة في الطائرة حتى لا تتسبب لك مضاعفات في الظهر و الأرداف و الأرجل وأيضاً الجلوس فترة طويلة يسبب خمول حتمًا سيتعبك في الطائرة وحال وصولك لوجهتك لذلك يفضل بالمشي في الطائرة كل فترة لتجديد النشاط.

- سماعة عازلة للصوت

اقتناء سماعة عازلة للصوت شيء ضروري للغاية حتى تعمل على عزلك عن الضجيج من حولك سواء كان من الأشخاص أو صوت المحرك، والسماعات لديها فاعلية أفضل من سدادات الأذن التقليدية التي لا تعزل الصوت 100%.

- ابتعد عن الكافيين

حاول قدر الإمكان أن تتجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي، لأن هذه المشروبات المنبهة ستعمل على فقدان رغبتك في النوم، وهذا ما سيجعلك مستيقظًا أوقات أطول مما يعني إنك ستشعر بالوقت أكثر.