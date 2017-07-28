في "مذبحة فاو".. قصة مزارع مختل نفسيا قتل أسرته وانتحر بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شهدت قرية "فاو"، بمركز دشنا، بمحافظة قنا، جريمة قتل عائلية، وصفها الأهالي بـ"البشعة"، عندما أنهى "محمد حسين"، 65 عامًا، مزارع، حياته، بعد أن أطلق الرصاص على زوجته، وابنه "أحمد"، 37 عامًا، وزوجة نجله، وقتلهم جميعًا، وإصابة حفيديه "فاطمة"، 4 سنوات، وشقيقها "محمد"، 3 سنوات.

وسمع أهالي "فاو"، دوي إطلاق أكثر من 40 طلقة نارية، متواصلة، داخل منزل المدعو "محمد حسين محمد"، 65 عامًا، أمس الخميس، ليجدوا دماء الضحايا، وقد أغرقت المنزل، قبل أن يخطروا الأجهزة الأمنية، والإسعاف بالواقعة.

وتلقى اللواء صلاح حسان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مأمور مركز دشنا يفيد بقيام المدعو "محمد محمد حسين"، 65 عامًا، بإطلاق ارصاص من سلاح ناري غير مرخص، على كلًا من نجله "أحمد محمد محمد حسين"، 29 عامًا، وزوجة نجله "سامية أسعد أبو الوفا"، 26 عامًا، وأصابة حفيديه، "فاطمة"، عامين، و"محمد"، 6 سنوات، كما أطلق القاتل النار على زوجته "نادية الألفي عبدالرحمن"، 50 عامًا، وبعدها أطلق النار على نفسه لينهي حياته.

وأمر مدير الأمن، بتكشيل فريق من البحث الجنائي لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على أسباب إقدام الأب بتصفية عائلته كاملة، وانتحاره.

أفادت التحريات الأولية لأجهزة البحث بقيادة العميد محمد هندي، مدير إدارة البحث الجنائي بقنا، بأن القاتل كان يعاني من اضطرابات نفسية شديدة، منذ 4 أعوام، وعرض على عدة أطباء نفسيين داخل محافظة قنا وخارجها.

وقال أحد جيران العائلة، إنه الأب كان ميسور الحال، وعقب إكماله سن الستين، بدأت تظهر عليه سلوكيات شاذة، ورغم اهتمام أهله بعرضه على عدد من الأطباء النفسيين لتقويمه إلا أنها لم تفلح في تقويم سلوكه، وأشاروا إلى أن تلك الواقعة هي الأولى التي يستخدم فيها السلاح في مشاجرة.

وفي سياق متصل كلفت النيابة العامة، بمركز دشنا، الطبيب الشرعي بتشريح الجثث الثلاث بالإضافة إلى جثة القاتل المنتحر، لإعداد تقرير وافي عن ملابسات الوفاة، وما إذا كان القاتل يعاني من اضطرابات نفسية أم لا.