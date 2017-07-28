البيئة: انتهاء المرحلة الثالثة من إعداد وتأهيل العاملين بالمناطق الصناعية

كتبت- مادي غيث:

نفذت وزارة البيئة، ممثلةً في الإدارة العامة للتنمية البيئية، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية، المرحلة الثالثة من برنامج إعداد وتأهيل العاملين بمكاتب وإدارات شئون البيئة بالمناطق الصناعية، لعدد من العاملين بمدينة العبور بمقر معهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس.

ويهدف التدريب إلى إعداد كوادر مؤهلة بالمنشآت الصناعية، حيث تناول عدد من الموضوعات الخاصة بالإدارة البيئية، ومنها: "السلامة والصحة المهنية، وتلوث الهواء بالمدن الصناعية، والإطار القانوني للحماية البيئية، فضلًا عن الإدارة البيئية للمنشآت الصناعية".

وتضمن التدريب - أيضًا - موضوعات حول تقييم التأثير البيئي، والرصد والقياس لنوعية البيئة، والتوعية بمفاهيم بيئية حديثة، والإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة، علاوةً عن موضوعات حول إدارة الأزمات والكوارث البيئية والتنمية المستدامة.

وأكدت إلهام رفعت، مدير عام الإدارة العامة للتنمية البيئية، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إنشاء وحدات للإدارة البيئية بأنحاء مصر، لتدريب المدربين وتأهيل العاملين بالمناطق الصناعية على الإدارة البيئية لأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وعدم إهدارها وترشيد استخدامها لضمان حياة صحية سليمة بتلك المدن.