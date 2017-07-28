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إصابة 4 طلاب باشتباه تسمم بعد تناولهم وجبة "كشري" في البحيرة

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مصراوي Masrawy

إصابة 4 طلاب باشتباه تسمم بعد تناولهم وجبة "كشري" في البحيرة

01:15 م الجمعة 28 يوليو 2017

البحيرة – أحمد نصرة:

أصيب 4 طلاب بتسمم غذائي، اليوم الجمعة، عقب تناولهم وجبة كشري بأحد المحال بقرية لقانة، في مركز شبراخيت.

كان مركز شرطة شبراخيت، قد تلقى بلاغ من مستشفى دمنهور العام، بوصول "حسام.م.ع"، 16 عامًا ومقيم في شرنوب بدائرة المركز، و"إسلام.م.ع" 16 عامًا، و"محمد.م.س"، 16 عامًا، و"حسن.هـ.ع"، 16 عامًا، مقيمين في قرية الوكيل، جميعهم طلاب بالصف الثالث بالمدرسة الإعدادية الأزهرية بلقانة، مصابين بحالة غثيان وقيء وتقلصات بالمعدة "إدعاء تسمم غذائي"، وغادروا المستشفى عقب تلقي العلاج.

وقال الطلاب في تحريات المباحثات، إنهم تناولوا وجبة كشري من محل مأكولات ملك "ش.م خ" 38 عامًا، ومقيم في القرية ذاتها، ثم شعروا بحالة إعياء ونقلتهم الإسعاف للمستشفى.

وضبطت وحدة مباحث المركز صاحب المحل المذكور، الذي أنكر ما نسب إليه، وجرى أخذ عينات من المأكولات بالمحل بمعرفة الإدارة الصحية والتموين بشبراخيت، وحُرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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