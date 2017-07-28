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«الإسكان» عن العاصمة الإدارية: «الفنكوش بقى حقيقة» (فيديو)

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«الإسكان» عن العاصمة الإدارية: «الفنكوش بقى حقيقة» (فيديو) «الإسكان» عن العاصمة الإدارية: «الفنكوش بقى حقيقة» (فيديو)

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قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان: "من كانوا يطلقون على العاصمة الإدارية (الفنكوش) هم فئة من المغرضين".

وأضاف يونس، خلال لقائه بقناة "أون لايف"، "الفنكوش أصبح حقيقة، والعمال بالمشروع كانوا يستاءون من هذا الوصف"، مؤكدًا أن هناك إقبال كبير من المواطنين على شراء وحدات سكنية في العاصمة الإدارية".

وتابع: "المدن الجديدة أنشئت لتوفير فرص عمل جديدة ولاستيعاب الزيادة السكانية"، موضحًا أن العاصمة الإدارية الجديدة أقيمت لاستيعاب الزيادة السكانية وزيادة الاستثمار، لافتًا إلى أنه تم بيع ألف فدان بقيمة 10 مليارات جنيه.

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واستكمل متحدث الإسكان "الوحدات متشطبة على أعلى مستوى وبمختلف المستويات لتناسب كافة الأذواق وبمساحات مختلفة حتى 180مترا، وسيتم رصف الشوارع والاهتمام باللاند سكيب وإنشاء مجمع ثقافي وتوفير كافة الخدمات".

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التحرير

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