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رئيس مصر للطيران: نسعى لتزويد أسطولنا بـ33 طائرة

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رئيس مصر للطيران: نسعى لتزويد أسطولنا بـ33 طائرة رئيس مصر للطيران: نسعى لتزويد أسطولنا بـ33 طائرة

التحرير

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استقبلت شركة للطيران فى الحادية عشرة والنصف صباح اليوم، طائرتها السادسة من طراز B737-800 NG حروف تسجيل  SU-GEK والتي وصلت برحلة رقم MS3330 إلى مطار القاهرة الدولى.

وأعلن صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران في بيان صحفي اليوم الجمعة ،أنه في ضوء استمرار  الشركة  في خطة تحديث أسطولها، نسعى حاليًا لتزويد الأسطول بـ33 طائرة من أحدث الطرازات العالمية، والتي تتنوع بين قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى وفقًا لاحتياجات التشغيل وخطة الإحلال والتجديد.

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وأضاف أن مصرللطيران ستتعاقد على ضم تلك الطائرات قريبا لأسطولها فور انتهائها من دراسة العروض التي قدمتها كبري الشركات المصنعة للطائرات والشركات  العالمية المختصة بتمويل شراء الطائرات.

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التحرير

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