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مصرع 4 أطفال في حوادث متفرقة.. "جنى ورنا وهنا" على الطريق و"عبدالله" صعقاً بالكهرباء

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مصراوي Masrawy

مصرع 4 أطفال في متفرقة.. "جنى ورنا وهنا" على الطريق و"عبدالله" صعقاً بالكهرباء

01:06 م الجمعة 28 يوليو 2017

ارشيفية

مرسى مطروح و الفيوم ورأس سدر - (أ ش أ)

لقيت طفلتان مصرعهما وأصيب والديهما وشقيقتيهما، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة أمام قرية ثواني جابر بالكيلو 116 طريق مطروح الإسكندرية، وتم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى الضبعة المركزي.

وكان مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري، قد تلقى إخطارًا من مستشفى الضبعة المركزي، بدخول جثة لجنى ساهر محمد 8 سنوات، ورنا ساهر محمد 8 سنوات، وإصابة ندا 11 سنة، وساهر محمد لطفي 45 سنة .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي الفيوم، لقي طفلان مصرعهما في حادثين متفرقين، حيث تلقى اللواء خالد شلبي مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم إخطارا بوصول جثة هامدة للطفلة هنا خالد فاروق 3 سنوات، تبين أن سيارة نصف نقل صدمتها دون قصد أثناء عودة السيارة للخلف بشارع ناصر بمدينة سنورس.

كما تلقى إخطارا من مأمور مركز يوسف الصديق بوصول جثة هامدة للطفل عبد الله محمد 13 سنة ، أفاد والده أن التيار الكهربائي صعقه أثناء قيامه بإصلاح وصلة كهربائية خاصة بأحد الأجهزة المنزلية ، وأكد التقرير الطبي أنه توفي نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية بسبب الصعق الكهربائي .

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Asha

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