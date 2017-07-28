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اجتماع موسع بمطار القاهرة لبحث مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن مبني "3"

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مصراوي Masrawy

اجتماع موسع بمطار القاهرة لبحث مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن مبني "3"

12:25 م الجمعة 28 يوليو 2017

مطار القاهرة الدولي

كتب - طه عبيد:

تعقد سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، اجتماعًا موسعًا بحضور الجهات الأمنية والرقابة وسلطة الطيران ورؤساء مجلس إدارة الشركات، لبحث الواقعة الخاصة بانقطاع التيار الكهربائي في الساعات الأولي من صباح اليوم، والتي استمرت ساعة كاملة تسببت في تأخر إقلاع الطائرة، وتأخر إنهاء إجراءات الركاب بمختلف الصالات.

وقالت مصادر مطلعة بشركة الميناء لمصراوي، إن الاجتماع سوف يبحث عدم عمل المحول الخاص بانقطاع الكهرباء، والذي من المفترض أن يعمل بشكل تلقائي فور انقطاع الكهرباء عن مبني "3".

وأشارت المصادر إلى أن القطاع الهندسي بالشركة كان أجرى إصلاحات للمحولات وشبكة الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الجميع فوجئ بانقطاع الكهرباء وعدم عمل المحول الاحتياطي، مما أدى إلى حالة فوضى داخل صالت السفر والوصول، وتم زيادة أعداد أفراد الأمن للسيطرة على مداخل ومخارج الصالات.

وقالت المصادر إن المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة الميناء يتابع الواقعة، ومن الوارد فتح تحقيق شامل عن الواقعة المؤسفة والتي تسببت في تأخر أكثر من 10 رحلات.

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مصراوي Masrawy

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