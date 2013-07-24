بالصور.. طرح أول بوستر لفيلم X-Men: Days Of Future Past

كتب : إنجي رأفت الثلاثاء 23-07-2013 13:47

صدر أول بوستر لفيلم X-Men: Days Of Future Past، وكان من المتوقع أن يمزج البوستر بين الشخصيات التي ظهرت في الأفلام القديمة لموسوعة X-Men، والشخصيات الجديدة التي سوف تظهر في الفيلم الجديد، ولكن جاء البوستر بشكل جديد ومختلف، وبعيد عن الشخصيات القديمة التي ظهرت في الفيلم.

وظهر في البوستر شخصية Xavier وMagneto، فمزج بين الممثل James McAvoy، والممثل Patrick Stewart، فجعل وجهه يخرج من رأس الممثل McAvoy.

ومن المفترض أن يواجه X-Men تحديات وصعوبات جديدة لاستكمال السلسلة الفنية للفيلم.

الفيلم من إخراج الأمريكي براين سينجر، ويشارك في بطولته الممثل العالمي هيو جاكمان، والممثلة جينيفر لورانس، ونيكولاس هولت، ومن المقرر أن يتم عرضه في شهر مايو من العام المقبل، في المملكة المتحدة.



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طرح أول بوستر لفيلم X-Men Days Of Future Past