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ضبط 6 طن أسماك ولحوم فاسدة بالجيزة

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مصراوي Masrawy

ضبط 6 طن أسماك ولحوم فاسدة بالجيزة

12:19 م الجمعة 28 يوليو 2017

ضبط 6 طن أسماك ولحوم فاسدة بالجيزة

لحوم - ارشيفية

كتبت- ندى الخولي:

تلقى اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، تقريرا من مديرية الطب البيطري بالجيزة، يفيد بضبط 6 طن أسماك ولحوم فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي بعدد من المحال ومخازن اللحوم والسوبر ماركت والمطاعم خلال حملات متتالية شنتها المحافظة. 

وقال المحافظ، إنه تم ضبط 5 طن أسماك مملحة غير صالحة للاستخدام الآدمي لدى مركب ثابت بجزيرة الوراق قبل طرحها للبيع للمواطنين.

وأكد الدالي، أن المحافظة تنفذ خطة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية للقيام بدورها الهام في خدمة وحماية المواطنين من غش وجشع بعض التجار، مشيرا إلى أنه سيتم مواجهة أي خروج عن القانون بحزم ومحاسبة المخالفين.

وقال الدكتور أشرف اسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري، إن أجهزة التفتيش بالمديرية تقوم بالمرور اليومي على محلات الجزاره وأسواق بيع اللحوم وثلاجات العرض لضبط أية مخالفة، لافتاً إلى أنه تم ضبط 700 كجم دواجن ولحوم فاسدة لدى مصنع لتجهيز اللحوم ومحل دواجن بحي العمرانيه وجنوب الجيزة.

وأشار إسماعيل، إلى أنه تم ضبط 300 كجم مقطعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي لدى محل تجهيز دواجن ومصنع غير مرخص. لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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مصراوي Masrawy

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