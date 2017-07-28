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روسيا تُخفض اعداد الدبلوماسيين في أمريكا ردا على العقوبات الجديدة

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مصراوي Masrawy

روسيا تُخفض اعداد الدبلوماسيين في أمريكا ردا على العقوبات الجديدة

12:26 م الجمعة 28 يوليو 2017

روسيا تُخفض اعداد الدبلوماسيين في أمريكا ردا على العقوبات الجديدة

القاهرة- (مصراوي):

قالت وكالة أسوشيتيد برس إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أصدر أوامر بتقليل اعداد الدبلوماسيين الروس في أمريكا، وأشار إلى أن ذلك يأتي كرد فعل على العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على موسكو.

وبحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية اليوم، الجمعة، فإن الوزير أمر السفير الروسي لدى واشنطن بتخفيض أعداد الدبلوماسيين بحلول شهر سبتمبر، إلى 455 شخصا.

وسوف يترتب على هذا الإجراء إغلاق جميع منشآت التخزين الدبلوماسية الأمريكية ومنزل ريفي في منطقة موسكو.

وكان مجلس الشيوخ، وافق اليوم الجمعة، على فرض عقوبات مالية جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وأرسلها إلى الرئيس الأمريكي دونالد من أجل التوقيع عليها.

وبحسب القانون الأمريكي، فإن ترامب لا يستطيع رفض أو تخفيف العقوبات إذا لم يوافق الكونجرس.

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