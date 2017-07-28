بالصور.. توفير 225 فرصة عمل في الملتقى التوظيفي الأول لـ"تمكين" بأسيوط

أسيوط - أسامة صيق:

شهدت أسيوط، اليوم الجمعة، فعاليات الملتقى التوظيفي الأول لمشروع "تمكين"، لتوفير 250 فرصة عمل للشباب.

وقال إسلام السيد أحمد، مشرف وحدة برامج في إحدى شركات التوظيف بأسيوط، إن المتلقى تضمن توفير 225 فرصة عمل لشباب الخريجين في 15 شركة بمحافظة أسيوط.

وأضاف إسلام السيد أن الملتقى هو ختام المرحلة الأولى من مشروع "تمكين"، التي استغرقت ثلاث سنوات وخلالها جرى توظيف 350 شابًا وفتاة فعليًا في عدة مصانع وشركات بأسيوط.

وتابع أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الحاصلين على فرص عمل إلى 575 شابًا وفتاة بعد استكمال وعود الشركات المشاركة في ملتقى التوظيف، والتي كشفت عن توافر 250 فرصة عمل شاغرة في مجالات المحاسبة والمبيعات والهندسة والأدوية والسكرتارية بالإضافة للعمالة الفنية، وبهذا يحقق المشروع نسبة نجاح كبيرة للغاية.

من جانبها أشارت إسراء عبد الجابر، مدير وحدة برامج في شركة التوظيف ذاتها، إلى أن مشروع "تمكين" قام بتأهيل وتدريب 700 شاب وفتاة على تخصصات حديثة ومتنوعة، بعد دراسة دقيقة لاحتياجات سوق العمل التي تختلف عن الأنماط التقليدية للدراسة الجامعية وغيرها.

وأوضحت إسراء عبد الجابر أن المجالات التي جرى تأهيل الشباب للعمل بها، هي "التسويق الإلكتروني، الملتميديا، الجرافيك، المحاسبة، السكرتارية، التسويق، والمبيعات"، مشيرة إلى أن المشروع نجح في تيسير فرص التشغيل الملائمة للسوق عبر إنشاء شبكة تربط بين شركات رجال الأعمال والشباب.

وأكدت إسراء عبدالجابر أن الملتقى التوظيفي جرى بمشاركة وحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ورئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس جهاز تشغيل الشباب بالديوان العام لمحافظة أسيوط.