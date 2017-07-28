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ميدو لـ«مرتضى منصور»: لن نرد الإساءة بالإساءة (صورة)

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ميدو لـ«مرتضى منصور»: لن نرد الإساءة بالإساءة (صورة) ميدو لـ«مرتضى منصور»: لن نرد الإساءة بالإساءة (صورة)

التحرير

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علق أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق وادي دجلة على هجوم رئيس نادي عليه في أحد البرامج التليفزيونية.

وقال ميدو من خلال صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "في استوديو أون سبورت بعد مباراة الزمالك الأخيرة قلنا ما أملاه علينا ضميرنا بكل أدب ووضعنا الحل للخروج من الأزمة أمام مجلس الإدارة، دون التعرض لأي شخص، وهو ما أثار غضب رئيس النادي، والسؤال هنا: هل المطلوب منا كأولاد نادي الزمالك وعشاق له بأن نري كل ما يحدث ولا نتكلم؟".

وأضاف ميدو: "هل المطلوب منا أن نرى نادينا ينهار أمام أعيننا ولا نقدم حتى النصائح لمجلس الإدارة، للعودة بالنادي الذي تربينا على عشقه إلى المسار الصحيح".

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واختتم: "لن نرد الإساءة بالإساءة، وسنستمر في قول ما نراه صحيحا دون الخوف من أي شخص، لأن صراحتنا هي ما تجذب المشاهد لمتابعة ما نقوله".

كان مرتضى منصور قد هاجم ميدو في أحد البرامج التليفزيونية، مؤكدًا أنه مدرب فاشل ومطرود من نادي الزمالك.

ميدو

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التحرير

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