الأرصاد تعلن انخفاض درجات الحرارة غدًا السبت.. والعظمى بالقاهرة 34

كتبت - مادي غيث:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض في درجات الحرارة غدًا السبت ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

كما توقعت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا شمالًا، وأن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، على أن تكون أغلب الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر وجنوب البلاد، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأضاف البيان أن الخبراء توقعوا أن تكون حالة البحرين الأحمر والمتوسط خفيفة إلى معتدلة، حيث يرتفع الموج فيهما ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

الإسكندرية 26 30

مطروح 23 29

بورسعيد 25 31

دمياط 25 31

بلطيم 25 32

الإسماعيلية 24 35

السويس 25 34

العريش 22 33

نخل 20 34

طابا 24 34

الطور 27 36

مرسى علم 30 35

الغردقة 30 40

شرم الشيخ 31 40

رفح 21 33

كاترين 19 31

سيوة 25 38

المنيا 25 37

الفيوم 25 37

رأس سدر 25 35

أبوسمبل 28 43

وسط الدلتا 24 33

أسيوط 26 39

سوهاج 28 42

الأقصر 30 44

أسوان 32 45

شلاتين 30 43

حلايب 32 38

الوادى الجديد 30 44

قنا 26 43

نويبع 29 40

السلوم 21 30