أخبار عاجلة

دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم -
الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان -
دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة" -
التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز" -
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية -
وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر» -
«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا -
«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء -
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الأرصاد تعلن انخفاض درجات الحرارة غدًا السبت.. والعظمى بالقاهرة 34

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأرصاد تعلن انخفاض درجات الحرارة غدًا السبت.. والعظمى بالقاهرة 34

12:09 م الجمعة 28 يوليو 2017

الأرصاد تعلن انخفاض درجات الحرارة غدًا السبت.. والعظمى بالقاهرة 34

كتبت - مادي غيث:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض في درجات الحرارة غدًا السبت ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

كما توقعت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا شمالًا، وأن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، على أن تكون أغلب الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر وجنوب البلاد، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأضاف البيان أن الخبراء توقعوا أن تكون حالة البحرين الأحمر والمتوسط خفيفة إلى معتدلة، حيث يرتفع الموج فيهما ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

الإسكندرية 26 30

مطروح 23 29

بورسعيد 25 31

دمياط 25 31

بلطيم 25 32

الإسماعيلية 24 35

السويس 25 34

العريش 22 33

نخل 20 34

طابا 24 34

الطور 27 36

مرسى علم 30 35

الغردقة 30 40

شرم الشيخ 31 40

رفح 21 33

كاترين 19 31

سيوة 25 38

المنيا 25 37

الفيوم 25 37

رأس سدر 25 35

أبوسمبل 28 43

وسط الدلتا 24 33

أسيوط 26 39

سوهاج 28 42

الأقصر 30 44

أسوان 32 45

شلاتين 30 43

حلايب 32 38

الوادى الجديد 30 44

قنا 26 43

نويبع 29 40

السلوم 21 30

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نشاط في أسبوع: افتتاح قاعدة نجيب العسكرية.. ويومان مع الشباب

    أخبار

  • الكُنيسي يدعو لوضع خارطة طريق للإعلام العام والخاص

    أخبار

  • الأرصاد: طقس الجمعة "حار".. والقاهرة تُسجل 36 درجة

    أخبار

  • "التعليم العالي": إعداد كوادر جامعية لإدارة مشروع الضبعة النووي

    أخبار

إعلان

8fc6013739.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية