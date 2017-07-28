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مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث بطريق «القاهرة– الإسماعيلية»

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مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث بطريق «القاهرة– الإسماعيلية» مصرع شخصين وإصابة 4 في حادث بطريق «القاهرة– الإسماعيلية»

التحرير

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لقي شخصين مصرعهما، فيما أصيب اثنين آخران، اليوم الجمعة، إثر اصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة بطريق " – إسماعيلية" الصحراوي، بمدينة العاشر من رمضان في الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق "مصر – إسماعيلية" الصحراوي، بدائرة مدينة العاشر من رمضان.

حادث تصادم

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بالانتقال والفحص، تبين إصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة بالطريق، مما أسفر عن مصرع شخصين، بينهما النقيب محمد السيد سليمان ضابط شرطة من قوات قسم القُرين، وإصابة اثنين آخرين.

تم التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي لتلقي الإسعافات اللازمة، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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التحرير

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