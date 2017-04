"فوكس" تنشر أول صورة من فيلم Dawn Of The Planet Of The Apes

كتب : عمرو عز الدين منذ 39 دقيقة

نشرت شركة الإنتاج الأمريكية "فوكس"، خلال مهرجان "كوميك كون" السنوي، والذي أقيم بمدينة سان دييجو الأمريكية، في الفترة ما بين 18 و21 يوليو الجاري، أول صورة من فيلمها القادم Dawn Of The Planet Of The Apes، والذي يعد الجزء الثاني في السلسلة الجديدة التي بدأت بفيلم Rise Of The Planet Of The Apes في 2011 للمخرج روبرت ويات.

الصورة الجديدة يظهر فيها أحد القرود بوجه مطلي بطلاء الحروب، وهو يقود مجموعة من القرود خلال غابات سان فرانسيسكو.

يخرج الجزء الجديد من الفيلم، الأمريكي مات ريفز صاحب فيلم Cloverfield في 2008، ومن المقرر عرض الفيلم في الثامن عشر من يوليو عام 2014 بدور العرض الأمريكية والإنجليزية.