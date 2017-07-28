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الوفد الأمني الروسي يشيد بإجراءات تأمين مطار القاهرة

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الوفد الأمني الروسي يشيد بإجراءات تأمين مطار القاهرة الوفد الأمني الروسي يشيد بإجراءات تأمين مطار القاهرة

التحرير

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أنهى الوفد الأمني الروسي، اليوم الجمعة، إجراءات التفتيش على مطار القاهرة الدولى، خاصة أجهزة البصمة البيومترية التى تم تركيبها وتشغيلها بمبنى "2" الجديد بالمطار، مشيدًا بالخطوات التي انتهجتها سلطات مطار القاهرة خاصة المهبط ووحدات الإطفاء والمراقبة.

وكان الوفد قد أجرى تفتيشه على إجراءات الأمن بمطار القاهرة، وتابع تأمين الركاب والبضائع والطائرات، وتفقد إجراءات تأمين الراكب وحقائبه منذ دخوله إلى صالة السفر وحتى صعوده إلى الطائرة، كما تفقد إجراءات تأمين الطرود بقرية البضائع وحاويات الطعام الخاصة بركاب الطائرات، إلى جانب استعراض كاميرات المراقبة خاصة على أسوار أرض المهبط، وبوابات دخول العاملين بالبصمة خاصة فى منفذ 35، والمخصص لدخول العاملين بأرض المهبط، وتفقد وحدات الإطفاء والأمن والسيطرة داخل المهبط. 

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وعقد الوفد اجتماعا مع المسئولين بمختلف القطاعات الأمنية والأجهزة السيادية بالمطار، أشاد فيها بإجراءات الأمن خاصة البصمة البيومترية، وأكد لهم أنه تم تلافى كثيرًا من الملاحظات التى تم تدوينها فى فبراير الماضى، وسوف يتم كتابة تقرير مفصل عن النجاحات فى الإجراءات الأمنية، ورفعه للحكومة الروسية، وذلك استعدادًا لاستئناف رحلات الطيران والسياحة الروسية، المتوقفة منذ سقوط الطائرة الروسية في 31 أكتوبر 2015 بسيناء.

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