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وكيل لجنة الدفاع: بعض جرائم الأمن القومي ترتكب عبر شبكات التواصل الاجتماعي

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وكيل لجنة الدفاع: بعض جرائم الأمن القومي ترتكب عبر شبكات التواصل الاجتماعي وكيل لجنة الدفاع: بعض جرائم الأمن القومي ترتكب عبر شبكات التواصل الاجتماعي

التحرير

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استنكر النائب يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، حملات التطاول التي يقوم بها البعض على صفحات التواصل الاجتماعي ضد قوات الأمن المصرية.

وقال في تصريحات لـ«التحرير» إن هناك مشروعي قانونَين مقدمين في مجلس النواب، خاصين بالجرائم الإلكترونية التي تُرتكب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن مثل هذه المواقع تشهد بعض الجرائم التي تهدد الأمن القومي، فيما يعرف بـ«الحرب السبرانية»، مثل ما حدث في أوكرانيا بتعطيل الحاسب الآلي للمؤسسات القومية.

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وأوضح أن مثل هذه الجرائم حدثت في عدد من دول العالم، مما جعل الدول تنظر إلى هذه الحرب الجديدة، موضحا أن شبكات التواصل الاجتماعي انحرفت عن هدفها الأساسي، واستخدمت في أغراض التخابر والإرهاب وتجارة الآثار وتجارة الأعضاء وغيرها من الجرائم.

وأشار إلى أن دولة مثل الصين منعت استخدامها بصفة كاملة، مضيفا: «في طالبنا برقابة فاعلة على مثل هذه الشبكات لرصد أي جرائم ترتكب من خلالها».

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التحرير

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