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مصادر: الخبراء الروس أشادوا بإجراءات تأمين مطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

مصادر: الخبراء الروس أشادوا بإجراءات تأمين مطار القاهرة

11:59 ص الجمعة 28 يوليو 2017

مصادر: الخبراء الروس أشادوا بإجراءات تأمين مطار القاهرة

كتب - طه عبيد

أشاد الوفد الأمني الروسي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، بإجراءات التأمين بمطار القاهرة الدولي وخاصة أجهزة البصمة البيومترية التي تم تركيبها وتشغيلها بمبني "2" الجديد بالمطار.

وقالت مصادر بالمطار، إن الوفد أنهى جولاته التي استمرت يومين داخل المبني بتفقد المهبط ووحدات الإطفاء والمراقبة الموجود بمطار القاهرة.

وأوضحت المصادر، أن الوفد أجرى تفتشيه على إجراءات الأمن بمطار القاهرة وتابع تأمين الركاب والبضائع والطائرات، وتفقد إجراءات تأمين الراكب وحقائبه منذ دخوله إلى صالة السفر وحتى صعوده إلى الطائرة، وتفقد إجراءات تأمين الطرود بقرية البضائع وحاويات الطعام الخاصة بركاب الطائرات، إلى جانب استعراض كاميرات المراقبة خاصة على أسوار أرض المهبط، وبوابات دخول العاملين بالبصمة خاصة فى منفذ 35، والمخصص لدخول العاملين بأرض المهبط، وتفقد وحدات الاطفاء والأمن والسيطرة داخل المهبط.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد عقد اجتماعًا مع المسئولين بمختلف القطاعات الأمنية والأجهزة السيادية بالمطار أشاد فيها بإجراءات الأمن وخاصة البصمة البيومترية، وأكد لهم أنه تم تلافي كثيرًا من الملاحظات التي تم تدوينها في فبراير الماضي.

وتابعت المصادر: "الوفد أبلغ مسئولي المطار بأنه سيتم كتابة تقرير مفصل عن النجاحات في الإجراءات الأمنية، ورفعه للحكومة الروسية، وذلك استعدادًا لاستئناف رحلات الطيران والسياحة الروسية المتوقفة منذ سقوط الطائرة الروسية في 31 أكتوبر 2015 بسيناء".

ولفتت المصادر إلى أن الوفد سيغادر القاهرة مساء اليوم متجها إلى أسطنبول على الطائرة التركية ومنها إلى موسكو، لتسليم تقريره عن مطار القاهرة الدولي.

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