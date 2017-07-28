أخبار عاجلة

دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم -
الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان -
دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة" -
التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز" -
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية -
وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر» -
«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا -
«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء -
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

استقالة وزيرة الدفاع اليابانية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

استقالة وزيرة الدفاع اليابانية

12:09 م الجمعة 28 يوليو 2017

استقالة وزيرة الدفاع اليابانية

وزيرة الدفاع اليابانية تومومي اينادا

طوكيو- (د ب أ):استقالت وزيرة الدفاع اليابانية تومومي اينادا اليوم الجمعة، متحملة المسؤولية عن مزاعم التستر على تقارير عسكرية مثيرة للجدل حول القوات اليابانية المنتشرة في جنوب السودان كقوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.وتعد الاستقالة ضربة قاسية أخرى لحكومة رئيس الوزراء شينزو ابي الذي تراجعت شعبية حكومته لمستويات متدنية وسط سلسلة من الفضائح.وقالت إينادا أمام مؤتمر صحفي "أعطت تلك القضية للشعب انطباعا، يمكن أن يلحق أضرارا بثقتهم في أداء وزارة الدفاع وقوات الدفاع الذاتي.ونفت إينادا مرارا الاضطلاع بأي دور في عملية التستر المزعومة.وأضافت "بوصفي وزيرة الدفاع التي توجه وتشرف على وزارة الدفاع وقوات الدفاع الذاتي، فإنني أدرك تماما مسؤوليتي. لقد قررت ترك المنصب".وقال ابي إن وزير الخارجية فوميو كيشيدا سيتولى وزارة الدفاع خلفا لإينادا إلى جانب وزارته حتى يقوم رئيس الوزراء بإجراء تعديل وزاري الاسبوع المقبل.وأعلنت وزارة الدفاع أيضا أن نائب وزيرة الدفاع تيتشورو كورو، ورئيس اركان الجيش الجنرال توشيا اوكابى استقالا أيضا بسبب هذه الفضيحة.ولم تظهر التحقيقات الداخلية للوزارة دليلا بشأن تورط إينادا في الفضيحة، لكنه خلص إلى أن مسؤولين آخرين بوزارة الدفاع وقوات الدفاع انتهكوا القانون حول الكشف عن المعلومات.ويعتقد أن التقارير اليومية للجيش الياباني في جنوب السودان، أوضحت أن قوات حفظ السلام تواجه خطرا كبيرا في الدولة التي تمزقها الحرب.تجدر الاشارة الى أن دولة جنوب السودان، التى حصلت على استقلالها منذ ست سنوات فقط، تضررت كثيرا من الصراع العسكري الذى دام ثلاثة اعوام ونصف العام بين الرئيس سلفا كير والمتمردين برئاسة نائبه السابق ريك مشار.وأسفر الصراع عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد 3.5 مليون شخص.ورفض آبي، الذي عين إينادا وزيرة للدفاع قبل عام على الرغم من افتقادها للخلفية العسكرية، تغييرها في الماضي رغم النداءات المتكررة من المعارضة.وأرسلت اليابان قواتها إلى جنوب السودان في نوفمبر الماضي في أول مهمة منذ أن دفع الائتلاف الحاكم بقيادة آبي بتشريع في عام 2015 يسمح للجيش بالقتال في الحروب في الخارج للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.وقال نقاد أن هذه التغييرات تنتهك الدستور السلمي للبلاد.وتحظر المادة التاسعة من الدستور الياباني استخدام القوة لتسوية النزاعات الدولية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تعترض قرب مكة صاروخا أطلق من اليمن مع اقتراب موسم الحج

    أخبار

  • استقالة وزيرة الدفاع اليابانية

    أخبار

  • تقرير: وزيرة الدفاع اليابانية تعتزم الاستقالة

    أخبار

  • أبو الغيط: سأطلع الأمم المتحدة على قرارات وزراء الخارجية بشأن القدس

    أخبار

إعلان

ced93abe37.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

قطر ترحب بقرار السعودية السماح لمواطنيها أداء الحج وتحملها مسؤولية سلامتهم

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟