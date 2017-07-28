تركيا: تحييد 4 من إرهابيي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أنقرة- (د ب ا):

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش التركي، تحييد أربعة "إرهابيين" في غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لحزب العمال الكردستان (بي كيه كيه)،الذي تصفه بانه منظمة إرهابية ، شمالي العراق.

وقالت الأركان التركية، في بيان، اليوم الجمعة، "إن مقاتلاتها استهدفت إرهابيي "بي كيه كيه، أمس الخميس، في منطقتي أفاشين- باسيان وزاب شمالي العراق"،بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وأوضحت أن "الغارات الجوية جاءت بعد حصول القوات التركية على معلومات استخبارية تفيد باستعداد الإرهابيين لمهاجمة مواقع عسكرية تركية على الشريط الحدودي".

وأشارت الأركان، إلى أن "الغارات أسفرت عن تحييد 4 من إرهابيي بي كيه كيه، فضلًا عن تدمير كمية من الأسلحة والذخائر وعدد من المغارات والتحصينات."

وتستخدم هيئة الاركان التركية كلمة "تحييد" للإشارة إلى العناصر التي يتم قتلها أو اسرها أو اصابتها.

ووفقا للأناضول، دأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع "بي كيه كيه " الإرهابية وملاحقة عناصرها، جنوب وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، وذلك ردا على هجمات "إرهابية" تنفّذها المنظمة الانفصالية داخل البلاد بين الحين والآخر، ضد المدنيين وعناصر الأمن.