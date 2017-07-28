7 أطعمة ليس لها تاريخ صلاحية ولا تفسد.. منها "اللبن البودرة"



كتب - هشام عواض:

نحرص جميعًا على التأكد من تاريخ الصلاحية المدون على الأطعمة المختلفة لحماية أنفسنا وأطفالنا من تناول الطعام الفاسد والتسمم الغذائي، إلّا أنّك لن تحتاج إلى ذلك مع بعض أنواع الأطعمة، والتي تدوم لفترة طويلة للغاية عكس توقعاتك، وذكر موقع "mentalfloss" أبرزها.

العسل

العسل هو الطعام الوحيد الذي يدوم حرفيًا للأبد، فبفضل تركيبته المذهلة، لا يتأثر العسل بأي عوامل مع الوقت إن تم حفظه في وعاء مغلق بعيدًا عن الرطوبة. ولعل العسل الأقدم الذي لا يزال يُحتفظ به حتى يومنا هذا يقدر عمره بـ5500 سنة.

- اللبن البودرة

اللبن البودرة أيضاً ليس له تاريخ إنتهاء صلاحية ويمكنك الاحتفاظ به لفترات طويلة جدًا دون حدوث أي تغيير عليه أو فساده.

الملح

يستعمل الملح في تركيبات حفظ أنواع عديدة من الأطعمة كالمخللات، لذلك، كونه غير قابل للتلف لا يخفى على أحد. ولكن، في المقابل، تتسبب إضافة اليود إلى تركيبته بتقصير مدّة صلاحيته، لتقارب الـ5 سنوات تقريبًا.

- السكر

بإمكان السكر أن يدوم في مختلف أشكاله لفترة طويلة للغاية، وذلك إن تم حفظه في وعاء محكم الإغلاق بعيدًا عن الرطوبة على غرار العسل.

- الأرز الأبيض

وجد باحثون أن الأرز الأبيض تدوم صلاحيته للأكل أكثر من 30 عامًا، حينما يتم حفظه في أوعية محكمة الإغلاق وفي حرارة ما دون الـ5 درجات مئوية، وعكس ذلك لا يدوم الأرز الأسمر أكثر من 6 أشهر بسبب طبيعة الزيوت المتواجدة في طبقة النخالة.

- الفاصوليا المجففة

وجد باحثون في جامعة بريجهام يونج أنه بعد 30 عامًا، انخفضت الجودة الإجمالية للفاصوليا بينتو، ولكن "كانت جميع العينات مقبولة للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل ما لا يقل عن 80% من المستهلكين. كما أن إمكانية هضم البروتين تبقى كما هي مع مرور الزمن.

صلصلة الصويا

تختلف صلاحية صلصة الصويا حسب تركيبة الصلصة ما بين ماركة وأخرى، إلا أن صلصة الصويا بشكل عام تدوم لفترة طويلة للغاية إن لم يتم فتح العبوة. وحتى لو تم فتحها، فهي لا تزال صالحة لسنوات داخل الثلاجة.