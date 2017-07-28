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إسرائيل تعزز إجراءاته الأمنية وتستقدم سيارات المياه العادمة في القدس

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مصراوي Masrawy

إسرائيل تعزز إجراءاته الأمنية وتستقدم سيارات المياه العادمة في القدس

11:45 ص الجمعة 28 يوليو 2017

إسرائيل تعزز إجراءاته الأمنية وتستقدم سيارات المياه العادمة في القدس

قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله- (أ ش أ):

استقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارات المياه العادمة إلى شوارع مدينة القدس إلى جانب استقدام تعزيزات من وحدات الجيش ووضع العديد من الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش وانتشار فرق الخيالة لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى عزل البلدة القديمة بالقدس ومنع الرجال دون 50 عاما من الوصول لباب الأسباط والبلدة القديمة.

وتشير تقديرات الجيش الاسرائيلي إلى أن الوضع في مدينة القدس والضفة الغربية سيستمر في الاشتعال رغم وجود تفاهمات حول المسجد الاقصى وإزالة جميع البوابات الإلكترونية والكاميرات والجسور الحديدة التي ثبتتها الشرطة الإسرائيلية في مداخله، وستستمر الأحداث لعدة أسابيع في مناطق مختلفة.

وذكر موقع "واللا" الإخباري العبري اليوم الجمعة أن تقديرات الجيش الاسرائيلي كانت تشير إلى أن إزالة كافة الإجراءات التي وضعتها إسرائيل في مداخل المسجد الاقصى، سوف تساهم في عودة الهدوء وتهدئة الشارع الفلسطيني، ولكن الواقع أمس كان مختلفا تماما، فالمواجهات توسعت وازدادت أثناء دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، وأصيب عشرات الشبان الفلسطينيين، وارتفع حجم التحذيرات والتقديرات لدى الجيش الإسرائيلي لتنفيذ عمليات ومواجهات واسعة اليوم الجمعة في العديد من المناطق.

هذا المحتوى من

Asha

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