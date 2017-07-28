إغلاق جزئي بالدائري اتجاه "المعادي-السويس" لإصلاح كسر بماسورة صرف

كتب - علاء عمران:

بدأت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكي، مساعد وزير الداخلية، اليوم الجمعة، عملية إغلاق جزئي بالطريق الدائري، في الاتجاه القادم من المعادي حتى طريق السويس، بسبب أعمال إصلاح كسر بماسورة صرف صحي أسفل كوبري الزهراء "كوبري ماجد الفطيم".

وأكد مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، أن الأعمال عبارة عن حفر بحارة المنتصف بالطريق الدائري الداعم أسفل كوبري "ماجد الفطيم" بطول 6 أمتار وبعرض 5 أمتار؛ وذلك لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وإصلاح الكسر، واستلزم الأمر استقطاع حارة المنتصف من الطريق الداعم لتنفيذ الأعمال وتسيير حركة السيارات بالحارتين اليمنى واليسرى مع إعادة الحركة المرورية لطبيعتها عقب الانتهاء من الأعمال.

وقال المصدر، -الذي فضل عدم ذكر اسمه-، إن الأعمال تستغرق 10 ساعات بدءًا من الساعة 11 مساء اليوم الجمعة وتستمر حتى الساعة 9 صباح باكر السبت، ويتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة، ووضع العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال.

وتضع الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال "إضاءة، ومخاريط، وطواحين ضوئية، وفواصل حركة، وعلامات إرشادية وتحذيرية"، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.