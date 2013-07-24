إهمال الإفطار والأكل الليلى يؤذيان القلب

توصلت دراسة أميركية حديثة إلى أن الرجال الذين لا يتناولون وجبة الإفطار معرضون بنسبة 27% أكثر من غيرهم للمعاناة من أمراض قلبية أو الإصابة بأزمة قلبية مفاجئة، كما أن الذين يتناولون أطعمة فى وقت متأخر من الليل أكثر عرضة لأمراض القلب بنسبة 55%.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة هارفرد، بحسب الجزيرة، واستمرت لمدة 16 عاما، وشملت قرابة 27 ألف أخصائى من الذكور يعملون فى المجال الصحى، إذ تمت مراقبة عاداتهم الغذائية وصحتهم بشكل عام، وتبين أن 1572 منهم أصيبوا بمرض فى القلب.

وأكد الفريق البحثى بناء على هذه النتائج أن عادات الأكل مرتبطة بالعوامل التى تتسبب فى أمراض القلب.

وأشار المعد الرئيسى للدراسة إيريك ريم إلى أن الرجال الذين لا يتناولون الفطور أكثر عرضة للمعاناة من زيادة الوزن والسكرى وارتفاع ضغط الدم وارتفاع معدلات الكولسترول.

وأضاف ريم أن الرجال الذين لا يتناولون الفطور يميلون أكثر للتدخين وشرب الخمر وعدم ممارسة الرياضة، وهم أكثر عرضة للمعاناة من أمراض قلبية أو الإصابة بأزمة قلبية مفاجئة بنسبة 27%.

ولفت الباحث إلى أن الرجال الذين لا يتناولون الفطور يميلون إلى تناول وجبات كبيرة عندما يقررون الأكل بعدها، موضحا أن الضغط الذى يتعرض له الجسم جراء دخول وحدات حرارية كثيرة دفعة واحدة إلى الجسم هو الذى يرفع خطر أمراض القلب.

وتبين من الدراسة أيضا أن خطر إصابة الرجال بأمراض القلب يرتفع بنسبة 55% عند الذين يتناولون أطعمة فى وقت متأخر من الليل.