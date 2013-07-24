أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا -
السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر " أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"... عملية تجميد البويضات -
السفيرة عزيزة - إحدى مرضى السرطان ... تحكي عن فترة إصابتها بمرض السرطان وتجميد البويضات -
"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت" -
رضا عبدالعال لـ«قائد الزمالك»: «أنت عالة على الفريق ومحدش فاهم كورة قدي» -
السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان -
" تعليم قنا": التحفظ على الوجبات المدرسية داخل المخازن.. والمحافظة لم تشهد أي حالة تسمم -
بالصور.. نائب مدير البنك الدولي يزور معبد فيلة بأسوان -
بالصور .. رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب -
توصيل خط مياه جديد لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

إهمال الإفطار والأكل الليلى يؤذيان القلب

Google+ Print
إهمال الإفطار والأكل الليلى يؤذيان القلب إهمال الإفطار والأكل الليلى يؤذيان القلب

توصلت دراسة أميركية حديثة إلى أن الرجال الذين لا يتناولون وجبة الإفطار معرضون بنسبة 27% أكثر من غيرهم للمعاناة من أمراض قلبية أو الإصابة بأزمة قلبية مفاجئة، كما أن الذين يتناولون أطعمة فى وقت متأخر من الليل أكثر عرضة لأمراض القلب بنسبة 55%.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة هارفرد، بحسب الجزيرة، واستمرت لمدة 16 عاما، وشملت قرابة 27 ألف أخصائى من الذكور يعملون فى المجال الصحى، إذ تمت مراقبة عاداتهم الغذائية وصحتهم بشكل عام، وتبين أن 1572 منهم أصيبوا بمرض فى القلب.

وأكد الفريق البحثى بناء على هذه النتائج أن عادات الأكل مرتبطة بالعوامل التى تتسبب فى أمراض القلب.

وأشار المعد الرئيسى للدراسة إيريك ريم إلى أن الرجال الذين لا يتناولون الفطور أكثر عرضة للمعاناة من زيادة الوزن والسكرى وارتفاع ضغط الدم وارتفاع معدلات الكولسترول.

وأضاف ريم أن الرجال الذين لا يتناولون الفطور يميلون أكثر للتدخين وشرب الخمر وعدم ممارسة الرياضة، وهم أكثر عرضة للمعاناة من أمراض قلبية أو الإصابة بأزمة قلبية مفاجئة بنسبة 27%.

ولفت الباحث إلى أن الرجال الذين لا يتناولون الفطور يميلون إلى تناول وجبات كبيرة عندما يقررون الأكل بعدها، موضحا أن الضغط الذى يتعرض له الجسم جراء دخول وحدات حرارية كثيرة دفعة واحدة إلى الجسم هو الذى يرفع خطر أمراض القلب.

وتبين من الدراسة أيضا أن خطر إصابة الرجال بأمراض القلب يرتفع بنسبة 55% عند الذين يتناولون أطعمة فى وقت متأخر من الليل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365