تاريخ مواجهات الأهلي مع نصر حسين داي الجزائري

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يلتقي النادي الأهلي مع فريق نصر حسين داي الجزائري في الساعة التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

ويقود الفريق فى مباراة اليوم حسام البدرى المدير الفنى، الذى غاب عن إدارة مباراتى الفيصلى والوحدة، اللتين انتهتا بالخسارة فى الأولى بهدف نظيف والفوز بثنائية نظيفة فى الثانية، وغاب عنهما البدرى لوجوده فى كندا لأسباب عائلية.

سبق أن التقى الأهلي وفريق نصر حسين داي الجزائري في مباراتين بالبطولات العربية، وحقق الأهلي انتصارًا واحدًا، بينما انتهت المباراة الأخرى بالتعادل بين الفريقين.

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جاءت المباراة الأولي للأهلي أمام نصر حسين داي في ذهاب دوري أبطال العرب عام 2004، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وأحرز هدف الأحمر أحمد بلال.

بينما شهدت المباراة الثانية في جولة الإياب لدوري أبطال العرب عام 2004، فوز الأهلي بهدف دون مقابل، أحرزه أسامة حسني.

ويملك الأهلي 3 نقاط في رصيده بالمجموعة الأولى للبطولة العربية، وإذا حقق الفريق الفوز على نصر حسين داي في مباراة اليوم، فإنه يضمن التأهل إلى الدور قبل النهائي.