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التشكيل المتوقع للأهلي أمام نصر حسين داي الجزائري

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التشكيل المتوقع للأهلي أمام نصر حسين داي الجزائري التشكيل المتوقع للأهلي أمام نصر حسين داي الجزائري

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استقر أحمد أيوب القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمدرب العام للفريق، على ملامح تشكيل فريقه لخوض مباراة نصر حسين داي الجزائري الذي ستقام في التاسعة من مساء اليوم، في ثالث مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في إطار منافسات البطولة العربية.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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في خط الدفاع: باسم علي، رامي ربيعة، محمد نجيب، صبري رحيل.

في خط الوسط: أكرم توفيق، حسام غالي، صالح جمعة.

في خط الهجوم: عمرو بركات، أحمد حمودي، وليد أزارو.

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