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الصحة: وفاة 5 مواطنين وإصابة 20 آخرين فى حادث "تصادم مطروح"

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مصراوي Masrawy

الصحة: وفاة 5 مواطنين وإصابة 20 آخرين فى حادث "تصادم مطروح"

11:23 ص الجمعة 28 يوليو 2017

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة 5 مواطنين وإصابة 20 أخرين فى حادث تصادم سيارة نقل مع أتوبيس بالكيلو 25 طريق وادي النطرون العلمين بمحافظة مطروح.

وأوضح الدكتور أحمد الانصاري، رئيس هيئة الإسعاف -بحسب بيان صحفي-، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع 19 سياراة إسعاف مجهزة كانت في موقع الحادث خلال 6 دقائق فقط، فور إبلاغ الهيئة بالحادث.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم نقل حالات الوفاة 2 إلى مشرحة مستشفى الحمام المركزي، و3 إلى مشرحة مستشفى العلمين المركزي، فيما تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى العلمين المركزي، لافتا إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور مضاعفة إلى متوسطة بأماكن متفرقة بالجسد، وجروح، وسحجات وكدمات، وخدوش واشتباه مابعد الارتجاج.

وأكد "مجاهد"، أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفيات محافظة مطروح، فيما تم إمداد مستشفى العلمين بعدد وفير من أكياس الدم لجميع الفصائل، بالإضافة الى التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، مشيرًا إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

كان مدير أمن مطروح، أعلن مصرع 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 20 آخرون، اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم أتوبيس بسيارة تريلا بالكيلو 25 على طريق العلمين - وادى النطرون، في الاتجاه لمدينة العلمين، وتم نقل المصابين والجثث لمستشفى العلمين المركزي، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مدير الأمن، إخطارًا من مستشفى العلمين المركزي بدخول 4 جثث باسم مصطفى محمد حافظ 32 سنة، ورضوى هاني أحمد 27 سنة، وهشام أحمد إبراهيم 39 سنة، وآمال عزت محمد 67 سنة، وجميعهم من القاهرة، و20 مصابًا بإصابات متنوعة ومتفرقة بجميع أنحاء الجسم، وإخطارًا من مستشفى الحمام المركزي بوصول جثتين، إثر حادث تصادم أتوبيس بسيارة تريلا.

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مصراوي Masrawy

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