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مصرع شخصين بينهما نقيب شرطة في حادث بطريق "مصر - إسماعيلية" الصحراوي

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مصرع شخصين بينهما نقيب شرطة في حادث بطريق "مصر - إسماعيلية" الصحراوي مصرع شخصين بينهما نقيب شرطة في حادث بطريق "مصر - إسماعيلية" الصحراوي

مصراوي Masrawy

مصرع شخصين بينهما نقيب شرطة في حادث بطريق " - إسماعيلية" الصحراوي

10:32 ص الجمعة 28 يوليو 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي شخصين، بينهما نقيب شرطة مصرعهما، اليوم الجمعة، وأصيب اثنين آخرين، بكدمات وجروح، إثر اصطدام سيارة ملاكي يستقلونها بعامود إنارة على طريق "مصر – إسماعيلية" بالقرب من مدينة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم على طريق "مصر – إسماعيلية" الصحراوي، بدائرة مدينة العاشر من رمضان، ووجود وفيات.

وتبين اصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة بالطريق، مما أسفر عن مصرع شخصين، بينهما النقيب "محمد السيد سليمان" ضابط شرطة من قوات قسم القُرين، وإصابة اثنين آخرين.

جرى التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة العامة، ونقلت الإسعاف المصابين لمستشفى التأمين الصحي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

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مصراوي Masrawy

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