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مطار القاهرة يستقبل الطائرة السادسة ضمن «صفقة بوينج»

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مطار القاهرة يستقبل الطائرة السادسة ضمن «صفقة بوينج» مطار القاهرة يستقبل الطائرة السادسة ضمن «صفقة بوينج»

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تصل مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، طائرة للطيران الجديدة، ضمن صفقة التسع طائرات التى تعاقدت عليها من طراز بوينج، بقيمة مليار دولار لتحديث أسطول الشركة. 

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وتعد هذه الطائرة رقم 26 من هذا الطراز، والذي يعد الأكثر رواجًا ومبيعًا في عائلة بوينج 737 من الجيل الجديد، ويعد هذا الطراز الاختيار الأول لكبريات شركات الطيران العالمية، والتي تستعين به لقدرته على الوصول إلى جميع النقاط في العديد من الأسواق حول العالم من خلال تشغيله على خطوط متوسطة المدى لما يتميز به هذا الطراز من قلة استهلاكه للوقود.

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