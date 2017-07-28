طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلاً.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

الإسكندرية 25 31

مطروح 23 30

بورسعيد 26 31

الإسماعيلية 24 37

السويس 25 37

العريش 22 34

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الغردقة 29 41

شرم الشيخ 28 40

المنيا 25 40

الفيوم 25 38

أسيوط 26 41

سوهاج 26 42

الأقصر 27 44

أسوان 28 45

الوادى الجديد 24 44

قنا 26 43